Bolão na Bahia acerta Quina e fatura mais de R$ 13 milhões

Os números sorteados foram 25, 31, 38, 42 e 58 - Foto: Agência Brasil

Algumas pessoas acordaram milionárias na Bahia neste domingo, 28. Um bolão registrado na cidade de Caetanos, no sudoeste do estado, acertou as cinco dezenas sorteadas na Quina,concurso nº 6913, e faturou R$ 13.767.011,48.

A aposta vencedora foi feita presencialmente na Lotérica Caetanos. O bolão era dividido em sete cotas, garantindo a cada participante um prêmio de R$ 1.966.715,92. Os números sorteados foram 25, 31, 38, 42 e 58.

No mesmo concurso, um bolão com 15 cotas feito em Feira de Santana marcou a quadra e recebeu R$ 16.932,75.

Morador de Salvador ganhou sozinho R$ 73 milhões

Além da Quina, apostas na Timemania também premiaram baianos. Uma aposta individual simples registrada no Salvador Shopping acertou sete dezenas do concurso nº 2.336 e faturou R$ 73.235.115,40. O time sorteado foi o Coritiba/PR, com os números 04, 27, 36, 42, 44, 47 e 52.

O próximo sorteio da Timemania está previsto para terça-feira, 30, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Vale lembrar que a Bahia tem tido sorte recente na Quina: no dia 2 de novembro, uma aposta de Santo Antônio de Jesus também venceu o prêmio máximo, levando mais de R$ 18 milhões.