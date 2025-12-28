Menu
BAHIA

Bolão na Bahia acerta Quina e fatura mais de R$ 13 milhões

A aposta vencedora foi feita presencialmente na Lotérica Caetanos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 10:47 h
Os números sorteados foram 25, 31, 38, 42 e 58
-

Algumas pessoas acordaram milionárias na Bahia neste domingo, 28. Um bolão registrado na cidade de Caetanos, no sudoeste do estado, acertou as cinco dezenas sorteadas na Quina,concurso nº 6913, e faturou R$ 13.767.011,48.

A aposta vencedora foi feita presencialmente na Lotérica Caetanos. O bolão era dividido em sete cotas, garantindo a cada participante um prêmio de R$ 1.966.715,92. Os números sorteados foram 25, 31, 38, 42 e 58.

No mesmo concurso, um bolão com 15 cotas feito em Feira de Santana marcou a quadra e recebeu R$ 16.932,75.

Morador de Salvador ganhou sozinho R$ 73 milhões

Além da Quina, apostas na Timemania também premiaram baianos. Uma aposta individual simples registrada no Salvador Shopping acertou sete dezenas do concurso nº 2.336 e faturou R$ 73.235.115,40. O time sorteado foi o Coritiba/PR, com os números 04, 27, 36, 42, 44, 47 e 52.

O próximo sorteio da Timemania está previsto para terça-feira, 30, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Vale lembrar que a Bahia tem tido sorte recente na Quina: no dia 2 de novembro, uma aposta de Santo Antônio de Jesus também venceu o prêmio máximo, levando mais de R$ 18 milhões.

