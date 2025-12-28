Idosa de 92 anos morre na Bahia um mês após Ibama apreender animais

Os animais foram retirados da idosa justamente no dia em que ela completava 92 anos - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

A idosa Nicézia Muniz Ferreira, de 92 anos, morreu na tarde deste sábado, 27, na cidade de Ibirataia, no sul da Bahia, após sofrer um mal súbito, por volta das 16h. A morte ocorreu um mês depois de o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreender animais silvestres que viviam em sua propriedade.

A retirada dos animais aconteceu no dia 26 de novembro, data do aniversário de dona Nicézia. A ação resultou no recolhimento de dezenas de animais que estavam sob seus cuidados na Fazenda Morro Verde, localizada na zona rural do município. Alguns deles, segundo relatos da família, conviviam com a idosa há várias décadas. Entre os animais levados pelo o órgão, estava um macaco-prego com idade estimada em 70 anos.

Ainda de acordo com os familiares, após o ocorrido, a senhora passou a apresentar mudanças no comportamento e no estado de saúde, inclusive, com redução na alimentação e com abatimento emocional. Ela acompanhava, por meio de familiares, medidas judiciais relacionadas ao caso.

Nicézia era filha de Edízio Muniz Ferreira, conhecido como “O Rei do Cacau”. Ela deixa uma filha e três netos. O corpo foi removido para os procedimentos legais. Informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até o fechamento desta matéria. As informações são do Giro Ipiaú