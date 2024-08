Macaco-Prego é resgatado pela PF em residência de Camaçari

Investigados pela comercialização do primata poderão responder por crimes - Foto: Divulgação

Um macaco-prego foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 25, pelas equipes da Polícia Federal, em uma residência na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As ações fazem parte da Operação Sapajus II.

De acordo com informações da PF, a investigação teve início quando se descobriu que um animal silvestre do gênero Sapajus estava sendo criado no local e acorbado com documentação falsa.

No decorrer da apuração, a PF identificou que o animal é procedente do Rio de Janeiro, tendo sido comercializado e transportado para a Bahia de forma fraudulenta.

Crime

O tráfico de animais silvestres causa enorme prejuízo à fauna brasileira, criando graves desequilíbrios ambientais, inclusive em ecossistemas protegidos, e podendo expor determinadas espécies ao risco de extinção. Desta forma, a criação de animais silvestres somente é permitida, quando adquiridos de criadores comerciais registrados no IBAMA, que possuam Cadastro Técnico Federal (CFT) e autorização no Sistema Nacional de Gestão de Fauna (SisFauna).

Na data de hoje, equipes da Polícia Federal cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, em endereços relacionados aos vendedores do animal.

Os investigados pela comercialização do primata poderão responder pelos crimes de tráfico de animais, associação criminosa e falsificação de documento público.