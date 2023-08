PF resgata espécie rara de macaco-prego em residência de Camaçari

Um macaco-prego do gênero 'Sapajus' foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 31, em operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A operação, que carrega o mesmo nome da espécie do primata, teve apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O animal estava sendo criado em uma residência acobertado com documentação falsa.

Os investigados pela comercialização do animal irão responder pelos crimes de tráfico de animais e falsificação de documento público. As penas, somadas, podem chegar a sete anos de reclusão.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, tendo encaminhado o animal apreendido ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama para reabilitação e possível devolução à natureza.

Crime

O tráfico de animais silvestres causa enorme prejuízo à fauna brasileira, criando graves desequilíbrios ambientais, inclusive em ecossistemas protegidos, e podendo expor determinadas espécies ao risco de extinção.

Desta forma, a criação de animais silvestres somente é permitida quando adquiridos de criadores comerciais registrados no Ibama, que possuam Cadastro Técnico Federal (CFT) e autorização no Sistema Nacional de Gestão de Fauna (SisFauna).