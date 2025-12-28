Prefeito se envolve em acidente com morte na Bahia

Condutor da moto foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. - Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

O prefeito do município de Ituaçu, Phelipe Brito (PSD), se envolveu em um acidente que resultou na morte de um motociclista na madrugada deste domingo (28) na BA-026, no trecho entre Maracás e Contendas do Sincorá, no Sudoeste baiano.

De acordo com o 3º Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Jequié, o condutor da moto, João Batista Reis de Oliveira, 63 anos, morador da Fazenda Bom Jesus em Iramaia, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Brito se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. O prefeito disse que o motociclista teria saído de uma estrada vicinal, em frente à própria residência, quando houve a batida. Ele afirmou que prestou socorro imediato, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar, além de permanecer no local. O corpo foi removido por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié.

Após a colisão, o corpo de João Batista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié por uma equipe da Polícia Técnica. A PRE registrou a ocorrência e informou que as causas do acidente estão sendo apuradas.

Brito foi pré-candidato à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). Ele desistiu da candidatura no início do ano para apoiar, na ocasião, Wilson Cardoso (PSB), que é o atual presidente da entidade.