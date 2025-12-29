Menu
BAHIA
BAHIA

Morro de São Paulo proíbe comércio entre 0h e 6h e revolta trabalhadores

Decreto foi assinado pelo prefeito Hildécio Antônio Meireles Filho

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/12/2025 - 14:04 h | Atualizada em 29/12/2025 - 15:28
Morro de São Paulo é um dos principais destinos turísticos da Bahia
Morro de São Paulo é um dos principais destinos turísticos da Bahia

Uma decisão da Prefeitura de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, instaurou um clima de tensão em Morro de São Paulo, um dos destinos turísticos mais procurados do estado. O Decreto nº 3.354 estabelece o fechamento obrigatório de bares, restaurantes, mercados e o comércio ambulante entre meia-noite e seis horas da manhã.

O documento, publicado no último sábado, 27, foi assinado pelo prefeito Hildécio Antônio Meireles Filho.

A restrição atinge pontos estratégicos da ilha, compreendendo o trecho entre a Rua da Fonte Grande e a região da Lagoa. A medida, que ocorre em plena alta temporada de verão, foi recebida com indignação por empresários e trabalhadores do setor, que realizaram protestos pelas ruas da localidade cobrando o direito ao trabalho.

Falta de diálogo e impactos econômicos

Representantes do comércio local e moradores utilizaram as redes sociais para denunciar que a decisão foi tomada de forma unilateral. Segundo os relatos, não houve audiência pública ou consulta prévia com a comunidade afetada.

Para os trabalhadores, a proibição compromete drasticamente o faturamento e a manutenção de empregos em um período em que o fluxo de visitantes é máximo.

Turistas lotam catamarãs rumo a Morro de São Paulo para o Réveillon
Tarifa de entrada em Morro de São Paulo sobe para R$ 70 ainda neste ano
Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão

"Simplesmente foi 'não abre ninguém' e hoje está tudo fechado, com Polícia Militar e Polícia e Civil. Eu preciso pagar minha conta, quero trabalhar honestamente, como meu povo aqui", afirma uma das manifestantes, em vídeo publicado nas redes sociais.

Justificativa da prefeitura e fiscalização

No texto do decreto, a gestão municipal justifica a medida como uma resposta a reclamações recorrentes sobre poluição sonora e perturbação do sossego público.

A prefeitura alega que o objetivo é garantir a ordem e a segurança, protegendo o bem-estar de moradores, comunidades tradicionais e a qualidade do serviço prestado pelos estabelecimentos de hospedagem.

Morro de São Paulo é um dos principais destinos turísticos da Bahia
Morro de São Paulo é um dos principais destinos turísticos da Bahia | Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

O descumprimento do horário estabelecido sujeita o comerciante a punições severas, incluindo:

  • Multas administrativas;
  • Embargo imediato das atividades;
  • Suspensão ou cassação do alvará de funcionamento;
  • Apreensão de equipamentos sonoros e materiais.

A fiscalização será coordenada pelas secretarias municipais com o suporte da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar e Civil. Enquanto a prefeitura mantém a postura de ordenamento, o setor comercial de Morro de São Paulo promete manter a mobilização para tentar reverter ou flexibilizar os horários da norma.

Bahia cairu morro de são paulo Turismo

