Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão

Secretário destaca crescimento, melhoria na infraestrutura e parceria com a Neoenergia Coelba

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 11:47 h | Atualizada em 09/12/2025 - 11:58
Morro de São Paulo
Morro de São Paulo -

O município de Cairu, que abriga destinos como Morro de São Paulo, Boipeba e Gamboa, se fortalece cada vez mais como um dos principais destinos do turismo baiano. De acordo com o secretário municipal de turismo de Cairu, Cláudio Brito, a cidade já se consolida como o terceiro maior polo turístico da Bahia, com mais de 600 mil visitantes por ano - sendo que Morro responde sozinho por mais de 400 mil. Apenas no verão, a estimativa é de que mais de 170 mil turistas passem pelo município.

Segundo Brito, o perfil dos turistas que chegam ao arquipélago se mantém diversificado. “Entre os brasileiros, a maior parte vem da Bahia, com 27%, seguidos por paulistas, mineiros e cariocas. No cenário internacional, recebemos muitos argentinos, chilenos, israelenses e franceses”, afirmou durante o lançamento do Plano Verão da Neoenergia Coelba, realizado no distrito.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Salvador-Paris

De acordo com Brito, a presença do turista francês na região ganhou destaque após o voo direto Paris–Salvador. “Foi um trabalho da Setur Bahia que refletiu diretamente no nosso destino. Entre 26 de dezembro e 5 de janeiro, nosso maior público estrangeiro foram os franceses. Uma retomada muito forte”.

Luís Rabelo, diretor de Planejamento da Secretaria de Turismo da Bahia, destacou os investimentos em novas rotas internacionais e ressaltou como Morro de São Paulo vem sendo diretamente beneficiado.

Leia Também:

Onde passar um réveillon tranquilo? Veja 7 destinos ideais no Brasil
De Pintópolis a Feliz Natal: conheça 10 cidades brasileiras curiosas
Cruzeiro de luxo sai do Brasil e percorre 9 cidades e 3 países

“O governo do estado da Bahia tem investido em diversos segmentos, principalmente nas malhas aéreas. Onde tivemos grandes e novas conquistas recentemente, como, por exemplo, o voo direto da França para a Bahia. Essa expectativa desse voo gerou um aumento no fluxo de turistas na entrada de Morro de São Paulo, em torno de 13% a 16% no período de seis meses apenas".

Imagem ilustrativa da imagem Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Energia elétrica

Por muitos anos, a região conviveu com dificuldades de fornecimento de energia elétrica, especialmente durante a alta estação. O cenário começou a mudar nos últimos três anos, destaca o secretário. “Sentimos uma melhora muito grande na questão da energia. Antes, tínhamos quedas frequentes no Réveillon, quando o destino ficava lotado. No ano passado, isso praticamente deixou de acontecer”, afirma.

Imagem ilustrativa da imagem Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

“O trabalho da distribuidora tem refletido positivamente nos serviços essenciais. Para um destino de sol e calor, energia é fundamental para tudo”, acrescenta.

Festival de Primavera Morro de São Paulo 2025

E o movimento já começou com durante o festival realizado entre 5 e 7 de dezembro, que, de acordo com Brito, contaria com o maior público dos últimos três anos. “A rede hoteleira está praticamente com 100% de ocupação. Este é o maior festival até agora”, celebrou.

Imagem ilustrativa da imagem Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão

O secretário ressalta ainda o impacto positivo das parcerias institucionais. “Eventos desse porte fomentam nossa economia e ampliam a divulgação do destino. Morro de São Paulo já é muito conhecido nacional e internacionalmente, mas, com ações como essa, nossa visibilidade cresce ainda mais.”

*A repórter viajou para Morro de São Paulo a convite da Neoenergia Coelba.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cairu Energia Elétrica morro de são paulo Turismo Turismo na Bahia Voos Internacionais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Morro de São Paulo
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Morro de São Paulo
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Morro de São Paulo
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Morro de São Paulo
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x