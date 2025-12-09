Morro de São Paulo projeta alta histórica no turismo durante o verão

Morro de São Paulo - Foto: Abaeté / Divulgação

O município de Cairu, que abriga destinos como Morro de São Paulo, Boipeba e Gamboa, se fortalece cada vez mais como um dos principais destinos do turismo baiano. De acordo com o secretário municipal de turismo de Cairu, Cláudio Brito, a cidade já se consolida como o terceiro maior polo turístico da Bahia, com mais de 600 mil visitantes por ano - sendo que Morro responde sozinho por mais de 400 mil. Apenas no verão, a estimativa é de que mais de 170 mil turistas passem pelo município.

Segundo Brito, o perfil dos turistas que chegam ao arquipélago se mantém diversificado. “Entre os brasileiros, a maior parte vem da Bahia, com 27%, seguidos por paulistas, mineiros e cariocas. No cenário internacional, recebemos muitos argentinos, chilenos, israelenses e franceses”, afirmou durante o lançamento do Plano Verão da Neoenergia Coelba, realizado no distrito.

Salvador-Paris

De acordo com Brito, a presença do turista francês na região ganhou destaque após o voo direto Paris–Salvador. “Foi um trabalho da Setur Bahia que refletiu diretamente no nosso destino. Entre 26 de dezembro e 5 de janeiro, nosso maior público estrangeiro foram os franceses. Uma retomada muito forte”.

Luís Rabelo, diretor de Planejamento da Secretaria de Turismo da Bahia, destacou os investimentos em novas rotas internacionais e ressaltou como Morro de São Paulo vem sendo diretamente beneficiado.

“O governo do estado da Bahia tem investido em diversos segmentos, principalmente nas malhas aéreas. Onde tivemos grandes e novas conquistas recentemente, como, por exemplo, o voo direto da França para a Bahia. Essa expectativa desse voo gerou um aumento no fluxo de turistas na entrada de Morro de São Paulo, em torno de 13% a 16% no período de seis meses apenas".

Energia elétrica

Por muitos anos, a região conviveu com dificuldades de fornecimento de energia elétrica, especialmente durante a alta estação. O cenário começou a mudar nos últimos três anos, destaca o secretário. “Sentimos uma melhora muito grande na questão da energia. Antes, tínhamos quedas frequentes no Réveillon, quando o destino ficava lotado. No ano passado, isso praticamente deixou de acontecer”, afirma.

“O trabalho da distribuidora tem refletido positivamente nos serviços essenciais. Para um destino de sol e calor, energia é fundamental para tudo”, acrescenta.

Festival de Primavera Morro de São Paulo 2025

E o movimento já começou com durante o festival realizado entre 5 e 7 de dezembro, que, de acordo com Brito, contaria com o maior público dos últimos três anos. “A rede hoteleira está praticamente com 100% de ocupação. Este é o maior festival até agora”, celebrou.

O secretário ressalta ainda o impacto positivo das parcerias institucionais. “Eventos desse porte fomentam nossa economia e ampliam a divulgação do destino. Morro de São Paulo já é muito conhecido nacional e internacionalmente, mas, com ações como essa, nossa visibilidade cresce ainda mais.”

