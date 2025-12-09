Sem apagões: Morro de São Paulo reforça rede elétrica para o verão

Subestação Atracadouro Valença - Foto: Neoenergia Coelba

Por muitos anos, Morro de São Paulo, distrito do município de Cairu, no sul da Bahia, acumulou uma série de apagões, especialmente durante a alta temporada, quando a demanda aumentava e a infraestrutura existente já não conseguia atender ao fluxo intenso de moradores, turistas e estabelecimentos comerciais. Agora, o município entra no verão de 2025/2026 com um pacote de obras estruturantes da Neoenergia Coelba, que promete reduzir riscos de interrupções e garantir maior estabilidade no fornecimento de energia.

A Neoenergia Coelba entregou, no último trimestre, a Subestação Atracadouro Valença e avançou na segunda etapa da rede subterrânea no centro da ilha, ações que, segundo o superintendente de Operações, Leonardo Silva, representam um salto de confiabilidade para um dos destinos turísticos mais movimentados da Bahia.

“Com a nova subestação, teremos até o final do ano uma nova fonte de fornecimento de energia. De imediato, duplicamos a capacidade energética da região”, afirmou o superintendente durante o lançamento do Plano Verão 2026 no distrito.

A Subestação Atracadouro Valença e a linha de distribuição fazem parte de um investimento de R$ 64 milhões, que inclui 16 km de linhas de alta tensão e 12 MVA de potência instalada, ampliando o suprimento para Valença e Cairu e beneficiando cerca de 5 mil clientes.

Essa é a primeira etapa do projeto. A segunda, já em execução, prevê 4,5 km de cabos subaquáticos que reforçarão ainda mais a segurança e estabilidade do abastecimento da ilha.

Silva explica que, ao final das obras, Morro de São Paulo terá três pontos de suprimento vindos da subestações de FET, aumentando significativamente a flexibilidade operacional. “Nós teremos, quando totalizar todo o investimento aqui na região, três pontos de suprimentos vindo de subestação. Então a gente traz mais confiabilidade e flexibilidade operacional para a região do Morro de São Paulo.”

Superintendente de Operações, Leonardo Silva | Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Rede subterrânea

A distribuidora concluiu, em novembro, a segunda fase da rede elétrica subterrânea em Morro de São Paulo, que substitui a infraestrutura aérea no centro da vila. Segundo a Neoenergia, a modernização melhora tanto a confiabilidade quanto o visual urbano.

“Além de uma questão de confiabilidade do nosso circuito, que é uma rede enterrada, com menos acesso a intempéries, raios e descargas atmosféricas, ela também traz um ganho estético. Quando a gente passa pela rua principal da vila, não vemos mais postes, vemos apenas as residências e os comércios. Isso beneficia a rede e valoriza o distrito”, destacou o superintendente.

| Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

No total, serão 1,6 km de rede subterrânea e 11 transformadores de 500 kVA. Na área já concluída, foram retirados 25 postes e 12 transformadores, beneficiando cerca de 350 clientes. A etapa final está prevista para maio de 2026.

A rede enterrada reduz falhas relacionadas a intempéries, descargas atmosféricas e interferências externas, pontos sensíveis em áreas turísticas sujeitas a alta circulação de pessoas.

Equipamentos móveis

Diante de episódios de apagões já registrados na região em verões anteriores, Silva explicou em que situações entram em ação os novos equipamentos móveis, como subestações, transformadores e o sistema BESS (armazenamento de energia móvel).

“Realizamos um plano de manutenção robusto. A expectativa é não termos falhas agressivas. Mas, caso seja necessária, por exemplo, a conexão de uma subestação móvel, temos esses equipamentos distribuídos no território e prontos para serem acionados”, disse Leonardo.

Para o verão 2026, a Neoenergia Coelba disponibilizará:

10 transformadores móveis

2 subestações móveis

Sistemas BESS para suporte em picos emergenciais

De acordo com a Neoenergia, esses recursos garantem alternativas rápidas em casos de falhas, sobrecarga ou necessidade de reforço temporário em trechos do sistema. Embora parte das obras estruturantes tenha conclusão prevista apenas para 2026, Silva ressalta que isso não afeta a operação do verão atual.

| Foto: Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

“Temos um planejamento adequado para Morro de São Paulo, o Litoral Sul e todo o estado. Fizemos um trabalho forte com associações locais para capturar informações e planejar ações assertivas”, destacou Silva.

A alta estação costuma registrar aumento médio de 20% no consumo de energia, exigindo atuação reforçada. Por isso, a Coelba ampliou recursos operacionais na ilha com:

base operacional própria fortalecida

equipes em plantão 24h

veículos 4x4 para áreas remotas

comunicação via Starlink e telefonia satelital

