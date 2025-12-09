Onde passar um réveillon tranquilo? Veja 7 destinos ideais no Brasil

Ano novo - Foto: Wikimedia Commons

Longe das grandes capitais, destinos calmos e tranquilos surgem como a escolha ideal para quem deseja fugir do tumulto nas festas de fim de ano. Com shows, trânsito e grandes multidões tomando conta das cidades, muitas pessoas preferem viajar para locais mais sossegados para aproveitar a virada.

Se você busca um réveillon longe da agitação, confira 7 destinos tranquilos pelo Brasil para começar o ano com leveza.

7 destinos tranquilos para passar o Réveillon

Caldas Novas e Rio Quente (GO)

Conhecida por suas águas termais, a região é uma das favoritas para quem deseja relaxar no Ano-Novo. Com resorts, parques aquáticos e opções de lazer para todas as idades, o destino oferece entretenimento sem perder a calmaria longe das grandes festas.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Perfeita para quem ama cachoeiras, trilhas e contato direto com a natureza. A Chapada proporciona uma experiência intimista, com piscinas naturais, paisagens do cerrado e um dos céus estrelados mais belos do país. As pousadas charmosas completam o clima aconchegante.

Jalapão (TO)

Para os aventureiros, o Jalapão é a escolha certa. Com dunas, fervedouros e cachoeiras impressionantes, o cenário é ideal para uma virada repleta de natureza. A região oferece desde pacotes econômicos até opções mais luxuosas, mantendo sempre sua essência rústica e preservada.

Canoa Quebrada (CE)

Com praias paradisíacas, falésias e águas calmas, Canoa Quebrada proporciona um Ano-Novo acolhedor e leve. A atmosfera simples e receptiva, aliada a bons preços, torna o destino ideal para quem busca tranquilidade sem abrir mão de um visual encantador.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Localizado na Serra da Mantiqueira, o destino é perfeito para momentos a dois. Com mirantes, áreas verdes e clima romântico, Santo Antônio do Pinhal oferece descanso absoluto, longe de qualquer tumulto das grandes cidades.

Caraíva (BA)

No litoral sul da Bahia, Caraíva encanta com suas ruas de areia, natureza preservada e o encontro mágico entre rio e mar.

É o lugar ideal para se desconectar da agitação urbana. Além da tranquilidade, o distrito oferece ecoturismo e uma vila animada com forró para quem não abre mão de um toque cultural.

Ilha Grande (RJ)

Para quem procura trilhas, praias tranquilas e contato intenso com a natureza, Ilha Grande é o destino ideal. Com pousadas acolhedoras e paisagens preservadas, o local permite mergulhos inesquecíveis e uma virada de ano cercada de beleza natural.