TURISMO
ANO NOVO

Onde passar um réveillon tranquilo? Veja 7 destinos ideais no Brasil

Longe das grandes capitais, destinos calmos surgem como escolha para viajar

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/12/2025 - 11:00 h
Ano novo
Ano novo

Longe das grandes capitais, destinos calmos e tranquilos surgem como a escolha ideal para quem deseja fugir do tumulto nas festas de fim de ano. Com shows, trânsito e grandes multidões tomando conta das cidades, muitas pessoas preferem viajar para locais mais sossegados para aproveitar a virada.

Se você busca um réveillon longe da agitação, confira 7 destinos tranquilos pelo Brasil para começar o ano com leveza.

De Pintópolis a Feliz Natal: conheça 10 cidades brasileiras curiosas
Cruzeiro de luxo sai do Brasil e percorre 9 cidades e 3 países
Esquilos invadem paraíso nordestino e surpreendem moradores e turistas

7 destinos tranquilos para passar o Réveillon

  • Caldas Novas e Rio Quente (GO)

Conhecida por suas águas termais, a região é uma das favoritas para quem deseja relaxar no Ano-Novo. Com resorts, parques aquáticos e opções de lazer para todas as idades, o destino oferece entretenimento sem perder a calmaria longe das grandes festas.

  • Chapada dos Veadeiros (GO)

Perfeita para quem ama cachoeiras, trilhas e contato direto com a natureza. A Chapada proporciona uma experiência intimista, com piscinas naturais, paisagens do cerrado e um dos céus estrelados mais belos do país. As pousadas charmosas completam o clima aconchegante.

  • Jalapão (TO)

Para os aventureiros, o Jalapão é a escolha certa. Com dunas, fervedouros e cachoeiras impressionantes, o cenário é ideal para uma virada repleta de natureza. A região oferece desde pacotes econômicos até opções mais luxuosas, mantendo sempre sua essência rústica e preservada.

  • Canoa Quebrada (CE)

Com praias paradisíacas, falésias e águas calmas, Canoa Quebrada proporciona um Ano-Novo acolhedor e leve. A atmosfera simples e receptiva, aliada a bons preços, torna o destino ideal para quem busca tranquilidade sem abrir mão de um visual encantador.

  • Santo Antônio do Pinhal (SP)

Localizado na Serra da Mantiqueira, o destino é perfeito para momentos a dois. Com mirantes, áreas verdes e clima romântico, Santo Antônio do Pinhal oferece descanso absoluto, longe de qualquer tumulto das grandes cidades.

  • Caraíva (BA)

No litoral sul da Bahia, Caraíva encanta com suas ruas de areia, natureza preservada e o encontro mágico entre rio e mar.

É o lugar ideal para se desconectar da agitação urbana. Além da tranquilidade, o distrito oferece ecoturismo e uma vila animada com forró para quem não abre mão de um toque cultural.

  • Ilha Grande (RJ)

Para quem procura trilhas, praias tranquilas e contato intenso com a natureza, Ilha Grande é o destino ideal. Com pousadas acolhedoras e paisagens preservadas, o local permite mergulhos inesquecíveis e uma virada de ano cercada de beleza natural.

ano novo Turismo

Ver todas

