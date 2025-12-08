Menu
INVASORES FOFOS

Esquilos invadem paraíso nordestino e surpreendem moradores e turistas

Os animais não costumam ser nativos da região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 17:27 h
Os roedores agora fazem parte da paisagem
Os roedores agora fazem parte da paisagem

Uma ilha do Nordeste tem atraído a atenção de turistas após ficar conhecida por sua grande quantidade de esquilos. Localizada no litoral do município de Sirinhaém, em Pernambuco, a Ilha de Santo Aleixo foi “invadida” pelos animais, que costumam viver em florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commercio, os roedores chegaram à ilha de forma clandestina. Por viverem normalmente em árvores, os esquilos se adaptaram à vegetação da ilha e passaram a se alimentar dos frutos naturais do local.

Leia Também:

Paraíso brasileiro é eleito a melhor praia do mundo pela 7ª vez
Brasileiro vira “rei” em país onde o real vale mais e a entrada é sem visto
Ilha escondida no litoral de SP guarda mansão milionária

Ambientados na paisagem natural, que é denominada como paraíso, eles chamam a atenção dos moradores e visitantes da ilha, que faz parte da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, o que garante a preservação da natureza e dos animais que vivem ali.

Apesar de ser frequentemente visitado, o espaço possui um limite diário e um tempo máximo de permanência, que varia entre cinco e oito horas, pois não há hotéis disponíveis por lá. O acesso à ilha também só pode ser feito através de barcos e lanchas.

