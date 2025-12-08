Paraíso brasileiro é eleito a melhor praia do mundo pela 7ª vez

A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha - Foto: Reprodução / Canva

O Brasil reassume destaque internacional com uma de suas paisagens mais emblemáticas. A Baía do Sancho, situada no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi reconhecida como a melhor praia do mundo em 2023 pelo TripAdvisor.

A nova vitória reforça o status do destino como um dos mais procurados do planeta, consolidando Noronha entre os lugares mais celebrados por viajantes de diferentes países.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como o ranking é formado

O levantamento do TripAdvisor é baseado em milhões de avaliações e notas enviadas por usuários que visitam praias em todos os continentes. E, ano após ano, o Sancho se mantém no topo graças a elogios recorrentes: turistas classificam a área como “a praia mais bonita do mundo”, enaltecendo a água transparente, a tranquilidade do mar e a riqueza da vida marinha.

Mesmo o acesso desafiador — feito por escadas e degraus instalados na falésia — costuma ser descrito como parte da experiência.

A liderança de 2023 marca a sétima vez que o Sancho conquista o primeiro lugar entre as 25 melhores praias do mundo. O destino já havia vencido em 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2023, um desempenho que destaca Fernando de Noronha como referência global em preservação ambiental e excelência turística.

O que torna o Sancho tão especial?



Localizada em uma área protegida pelo ICMBio, a Baía do Sancho reúne elementos que impressionam desde o primeiro olhar. O mar em tons de azul-turquesa, a areia clara e a vegetação bem preservada criam um cenário que muitos descrevem como cinematográfico.

A região também é perfeita para atividades aquáticas, especialmente o mergulho, já que a água cristalina facilita a observação da vida marinha.

O acesso mais exigente — por estruturas nas falésias ou por paradas de barco — reforça o senso de exclusividade e ajuda a manter o local bem preservado.

Sancho no topo e o mundo atento

Com o interesse crescente de viajantes de todos os continentes, o ranking também destaca outras praias de paisagens impressionantes. Entre as dez primeiras colocadas de 2023, a Baía do Sancho aparece como a única representante brasileira, confirmando sua posição de destaque entre os destinos mais reconhecidos do planeta.

As 10 melhores praias do mundo em 2023, segundo o TripAdvisor