Paraíso brasileiro é eleito a melhor praia do mundo pela 7ª vez
Única brasileira no top 10, volta ao 1º lugar no ranking mundial
Por Iarla Queiroz
O Brasil reassume destaque internacional com uma de suas paisagens mais emblemáticas. A Baía do Sancho, situada no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi reconhecida como a melhor praia do mundo em 2023 pelo TripAdvisor.
A nova vitória reforça o status do destino como um dos mais procurados do planeta, consolidando Noronha entre os lugares mais celebrados por viajantes de diferentes países.
Como o ranking é formado
O levantamento do TripAdvisor é baseado em milhões de avaliações e notas enviadas por usuários que visitam praias em todos os continentes. E, ano após ano, o Sancho se mantém no topo graças a elogios recorrentes: turistas classificam a área como “a praia mais bonita do mundo”, enaltecendo a água transparente, a tranquilidade do mar e a riqueza da vida marinha.
Mesmo o acesso desafiador — feito por escadas e degraus instalados na falésia — costuma ser descrito como parte da experiência.
A liderança de 2023 marca a sétima vez que o Sancho conquista o primeiro lugar entre as 25 melhores praias do mundo. O destino já havia vencido em 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2023, um desempenho que destaca Fernando de Noronha como referência global em preservação ambiental e excelência turística.
O que torna o Sancho tão especial?
Localizada em uma área protegida pelo ICMBio, a Baía do Sancho reúne elementos que impressionam desde o primeiro olhar. O mar em tons de azul-turquesa, a areia clara e a vegetação bem preservada criam um cenário que muitos descrevem como cinematográfico.
A região também é perfeita para atividades aquáticas, especialmente o mergulho, já que a água cristalina facilita a observação da vida marinha.
O acesso mais exigente — por estruturas nas falésias ou por paradas de barco — reforça o senso de exclusividade e ajuda a manter o local bem preservado.
Sancho no topo e o mundo atento
Com o interesse crescente de viajantes de todos os continentes, o ranking também destaca outras praias de paisagens impressionantes. Entre as dez primeiras colocadas de 2023, a Baía do Sancho aparece como a única representante brasileira, confirmando sua posição de destaque entre os destinos mais reconhecidos do planeta.
As 10 melhores praias do mundo em 2023, segundo o TripAdvisor
- Praia do Sancho: Fernando de Noronha (Brasil)
- Eagle Beach: Palm/Eagle Beach (Aruba)
- Cable Beach: Broome (Austrália)
- Reynisfjara Beach: Vik (Islândia)
- Grace Bay Beach: Providenciales (Ilhas Turcas e Caicos)
- Praia da Falésia: Olhos de Água (Portugal)
- Radhanagar Beach: Ilha de Havelock (Ilhas de Andamã e Nicobar)
- Isola del Coniglio: Lampedusa (Ilhas da Sicília, Itália)
- Varadero Beach: Varadero (Cuba)
- Ka’anapali Beach: Maui (Havaí)
