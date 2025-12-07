Brasileiro vira “rei” em país onde o real vale mais e a entrada é sem visto

Turquia se consolida como um dos destinos favoritos dos brasileiros - Foto: Reprodução / Freepick

A Turquia entrou de vez na lista de destinos mais sonhados por viajantes do Brasil — e não é difícil entender o motivo. Com a lira turca extremamente desvalorizada frente ao real, o turista brasileiro descobre que consegue vivenciar hospedagens, refeições e passeios por valores muito mais baixos do que em grande parte da Europa.

Em restaurantes, comércios locais, atrações e até serviços considerados caros em outras regiões do mundo, a experiência acaba sendo mais acessível e confortável para quem desembarca do Brasil.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entrada liberada: brasileiros não precisam de visto

Outro benefício que impulsiona o turismo é a facilidade de entrada. Quem viaja a turismo pode permanecer até 90 dias na Turquia sem necessidade de visto — basta apresentar o passaporte dentro da validade e a passagem de retorno.

Essa ausência de burocracia transforma o destino em uma escolha perfeita para quem busca uma viagem completa, prática e sem complicações.

Do Oriente ao Ocidente em um único destino



Dividida entre Europa e Ásia, a Turquia é um encontro de mundos. O país preserva traços do Império Otomano, influências da Grécia Antiga e tradições islâmicas, criando uma identidade única que fascina quem pisa ali pela primeira vez.

Em Istambul, a maior cidade do país, essa mistura ganha vida em mesquitas grandiosas, palácios históricos e mercados emblemáticos como o Grand Bazaar — um dos maiores e mais antigos do planeta.

Cenários que parecem ter saído de outra galáxia

A Capadócia talvez seja o cartão-postal mais famoso: vales repletos de formações rochosas, cavernas históricas e os icônicos balões coloridos que colorem o céu ao nascer do sol.

Pamukkale chama atenção pelas piscinas naturais azuladas que descem por um paredão de calcário branco — um espetáculo geológico raro.

E para quem busca mar turquesa, Antalya e Bodrum são verdadeiros paraísos: águas cristalinas, clima agradável e resorts luxuosos que cabem no bolso dos brasileiros.

Um mergulho na história da humanidade

Poucos países conseguem preservar tanto da própria história quanto a Turquia. Entre os pontos mais marcantes estão:

Éfeso, uma das cidades antigas mais completas do mundo;

Hagia Sophia, ícone máximo da arquitetura;

Palácio Topkapi, antiga residência dos sultões otomanos;

Troy, cidade lendária que inspirou mitos e até produções cinematográficas.

Cada canto guarda capítulos fundamentais da civilização.

Culinária rica, tradicional e surpreendentemente barata

A cozinha turca é um espetáculo à parte. Kebab, baklava, pide, mantı e o tradicional chá turco marcam presença no dia a dia do país e conquistam até os paladares mais exigentes.

E o melhor: comer bem na Turquia custa pouco quando comparado a países vizinhos da Europa.

Por que a Turquia virou queridinha dos brasileiros?

O país reúne um conjunto irresistível de vantagens:

Entrada sem exigência de visto;

Ótimo custo-benefício para hospedagem, passeios e alimentação;

Segurança nos principais pontos turísticos;

Experiências culturais riquíssimas;

Atrações para todos os perfis de viajantes.

Com tantos pontos positivos, a Turquia se consolida como um dos destinos mais completos, variados e surpreendentes do mundo.