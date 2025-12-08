Menu
Cruzeiro de luxo sai do Brasil e percorre 9 cidades e 3 países

Navio Seven Seas Splendor inicia viagem de 11 noites pelo Rio com tarifas que chegam a R$ 143.999

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/12/2025 - 17:57 h
O Seven Seas Splendor partirá do Rio em dezembro de 2025
O Seven Seas Splendor partirá do Rio em dezembro de 2025

No dia 17 de dezembro de 2025, o Rio de Janeiro será o porto de embarque para uma experiência marítima que figura entre as mais luxuosas do mundo. A Regent Seven Seas Cruises colocará em rota o navio Seven Seas Splendor, reconhecido pelo atendimento altamente personalizado, marca registrada da companhia.

O cruzeiro dura 11 noites, acomoda 746 passageiros e conta com 548 tripulantes. Os valores variam entre R$ 73.709 e R$ 143.999, reforçando o caráter exclusivo da viagem.

Estrutura que eleva o padrão de luxo

O Seven Seas Splendor tem cabines que vão de 29,5 m² a impressionantes 412,76 m², todas pensadas para entregar máximo conforto. A gastronomia é outro destaque: são oito restaurantes, com propostas que incluem culinária francesa, sabores asiáticos e casas especializadas em carnes.

O requinte também está nas escolhas arquitetônicas: o navio possui 4.200 m² de mármore italiano e uma coleção de arte avaliada em 5 milhões de dólares, com obras de nomes como Picasso e Miró.

Roteiro por joias sul-americanas

O trajeto inclui paradas em Ilha Grande, Ilhabela, Santos, Porto Belo e Rio Grande, além de um trecho de navegação panorâmica pela costa brasileira. Depois, o navio segue para Punta del Este e Montevideu, encerrando o percurso em Buenos Aires.

A proposta da viagem é oferecer aos hóspedes contato com paisagens marcantes da América do Sul, além de experiências culturais e ambientais ao longo do percurso.

Tags:

Cruzeiro Turismo viagem 2026

x