Cruzeiro de luxo sai do Brasil e percorre 9 cidades e 3 países
Navio Seven Seas Splendor inicia viagem de 11 noites pelo Rio com tarifas que chegam a R$ 143.999
Por Iarla Queiroz
No dia 17 de dezembro de 2025, o Rio de Janeiro será o porto de embarque para uma experiência marítima que figura entre as mais luxuosas do mundo. A Regent Seven Seas Cruises colocará em rota o navio Seven Seas Splendor, reconhecido pelo atendimento altamente personalizado, marca registrada da companhia.
O cruzeiro dura 11 noites, acomoda 746 passageiros e conta com 548 tripulantes. Os valores variam entre R$ 73.709 e R$ 143.999, reforçando o caráter exclusivo da viagem.
Estrutura que eleva o padrão de luxo
O Seven Seas Splendor tem cabines que vão de 29,5 m² a impressionantes 412,76 m², todas pensadas para entregar máximo conforto. A gastronomia é outro destaque: são oito restaurantes, com propostas que incluem culinária francesa, sabores asiáticos e casas especializadas em carnes.
O requinte também está nas escolhas arquitetônicas: o navio possui 4.200 m² de mármore italiano e uma coleção de arte avaliada em 5 milhões de dólares, com obras de nomes como Picasso e Miró.
Roteiro por joias sul-americanas
O trajeto inclui paradas em Ilha Grande, Ilhabela, Santos, Porto Belo e Rio Grande, além de um trecho de navegação panorâmica pela costa brasileira. Depois, o navio segue para Punta del Este e Montevideu, encerrando o percurso em Buenos Aires.
A proposta da viagem é oferecer aos hóspedes contato com paisagens marcantes da América do Sul, além de experiências culturais e ambientais ao longo do percurso.
