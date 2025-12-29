Novo serviço de endoscopia amplia atendimento pelo SUS no interior

Setor amplia acesso a exames de alta complexidade - Foto: Divulgação

A Santa Casa de Feira de Santana inaugurou, nesta segunda-feira, 29, o novo serviço de endoscopia da instituição, ampliando significativamente o acesso da população a exames modernos e de alta complexidade na área. o atendimento será ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O setor conta com tecnologia avançada e terá capacidade para realizar aproximadamente 300 atendimentos por mês, fortalecendo a assistência à saúde, especialmente para quem mais precisa.

No novo serviço, passam a ser realizados exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), procedimento utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças das vias biliares e do pâncreas, além da ecoendoscopia, exame que associa endoscopia e ultrassom para avaliação de lesões mais profundas e complexas.

Investimento

Durante a inauguração, o deputado federal destacou o investimento de R$ 3,2 milhões, viabilizado por meio de emenda parlamentar de seu mandato, em parceria com o Governo do Estado. Segundo ele, a entrega do novo serviço representa uma grande vitória para a Bahia e, especialmente, para Feira de Santana. “É um importante espaço para ampliar o cuidado com a saúde da população que mais precisa, garantindo acesso a exames de alta complexidade e mais qualidade no atendimento”, afirmou.

A provedora da Santa Casa, a médica Fernanda Reis, ressaltou que a inauguração do novo setor reforça o compromisso histórico da instituição com a melhoria contínua dos serviços prestados. “Esse novo atendimento representa nosso compromisso com a inovação, a segurança e a excelência na assistência à saúde, oferecendo à população exames modernos, com mais precisão e conforto”, destacou.

Prevenção e diagnóstico

O médico endoscopista Victor Galvão, presente na entrega do novo espaço, explicou que o novo setor foi pensado para oferecer um atendimento completo em endoscopia oncológica, acompanhando o paciente em todas as etapas do cuidado. “A proposta é usar a endoscopia desde o diagnóstico precoce até tratamentos menos invasivos, além de orientar o encaminhamento para cirurgia ou quimioterapia quando necessário”, afirmou.

Ele também alertou para o aumento dos casos de câncer gastrointestinal e destacou a importância da detecção precoce. “O câncer de intestino é um dos que mais atinge e mais mata, mas pode ser prevenido. Quando descoberto no início, as chances de cura chegam a 90%”, reforçou.