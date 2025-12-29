Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INAUGURAÇÃO

Novo serviço de endoscopia amplia atendimento pelo SUS no interior

Com tecnologia avançada, setor da Santa Casa deve realizar cerca de 300 exames por mês

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

29/12/2025 - 14:39 h
Setor amplia acesso a exames de alta complexidade
Setor amplia acesso a exames de alta complexidade -

A Santa Casa de Feira de Santana inaugurou, nesta segunda-feira, 29, o novo serviço de endoscopia da instituição, ampliando significativamente o acesso da população a exames modernos e de alta complexidade na área. o atendimento será ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O setor conta com tecnologia avançada e terá capacidade para realizar aproximadamente 300 atendimentos por mês, fortalecendo a assistência à saúde, especialmente para quem mais precisa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No novo serviço, passam a ser realizados exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), procedimento utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças das vias biliares e do pâncreas, além da ecoendoscopia, exame que associa endoscopia e ultrassom para avaliação de lesões mais profundas e complexas.

Investimento

Durante a inauguração, o deputado federal destacou o investimento de R$ 3,2 milhões, viabilizado por meio de emenda parlamentar de seu mandato, em parceria com o Governo do Estado. Segundo ele, a entrega do novo serviço representa uma grande vitória para a Bahia e, especialmente, para Feira de Santana. “É um importante espaço para ampliar o cuidado com a saúde da população que mais precisa, garantindo acesso a exames de alta complexidade e mais qualidade no atendimento”, afirmou.

A provedora da Santa Casa, a médica Fernanda Reis, ressaltou que a inauguração do novo setor reforça o compromisso histórico da instituição com a melhoria contínua dos serviços prestados. “Esse novo atendimento representa nosso compromisso com a inovação, a segurança e a excelência na assistência à saúde, oferecendo à população exames modernos, com mais precisão e conforto”, destacou.

Prevenção e diagnóstico

O médico endoscopista Victor Galvão, presente na entrega do novo espaço, explicou que o novo setor foi pensado para oferecer um atendimento completo em endoscopia oncológica, acompanhando o paciente em todas as etapas do cuidado. “A proposta é usar a endoscopia desde o diagnóstico precoce até tratamentos menos invasivos, além de orientar o encaminhamento para cirurgia ou quimioterapia quando necessário”, afirmou.

Ele também alertou para o aumento dos casos de câncer gastrointestinal e destacou a importância da detecção precoce. “O câncer de intestino é um dos que mais atinge e mais mata, mas pode ser prevenido. Quando descoberto no início, as chances de cura chegam a 90%”, reforçou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer endoscopia feira de santana inauguração novos exames santa casa sus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Setor amplia acesso a exames de alta complexidade
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Setor amplia acesso a exames de alta complexidade
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Setor amplia acesso a exames de alta complexidade
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Setor amplia acesso a exames de alta complexidade
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x