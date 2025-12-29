Advogado preso por homicídio em suposto ritual já havia violado túmulos

Relatos preliminares apontam possível quadro psiquiátrico do suspeito - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de um homem, ainda sem identificação, cujo corpo foi encontrado carbonizado, durante um suposto ritual satânico, em uma área rural da região do Sol Nascente, na manhã do último domingo, 28. O principal suspeito do crime é o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, que acabou detido no mesmo dia.

Segundo informações da 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, o investigado possui um extenso histórico criminal, acumulando mais de 30 registros policiais. Apenas em 2024, ele foi preso em diferentes ocasiões. Em uma delas, foi flagrado no cemitério de Taguatinga, onde, conforme a polícia, violava sepulturas e deixava objetos dentro das covas. Meses depois, voltou a ser detido por portar uma arma branca e um simulacro. No ano anterior, também respondeu por ameaça, entre outras ocorrências.

O local onde o corpo foi localizado precisou ser isolado para o trabalho da perícia. Os exames técnicos devem ajudar a esclarecer como a vítima morreu e confirmar sua identidade. As circunstâncias do crime ainda estão sendo analisadas pelos investigadores.

As apurações iniciais apontam a possibilidade de que o homicídio esteja relacionado a um suposto ritual satânico. A linha de investigação, no entanto, segue em fase preliminar e ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Relatos colhidos durante a investigação indicam que o suspeito pode apresentar um quadro de esquizofrenia, informação que será submetida à avaliação técnica por meio de exames e laudos especializados.

Após ser localizado, o advogado foi levado à delegacia, onde deverá ser ouvido formalmente. A Polícia Civil informou que o caso permanece em investigação e que novos detalhes serão divulgados à medida que o inquérito avançar.