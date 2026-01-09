Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO PARAGUAI,

Bairro vigiado por câmeras do tráfico vira alvo da PC na Bahia

A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/01/2026 - 11:09 h
A operação contou com a participação de 30 policiais civis
A operação contou com a participação de 30 policiais civis

Um homem de 32 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas pela Polícia Civil durante a Operação Paraguai, deflagrada na madrugada desta sexta-feira, 9, no município de Itambé. A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”.

De acordo com a PC, a ação tem como objetivo desarticular núcleos de uma organização criminosa, combater o tráfico de drogas e elucidar homicídios relacionados à atuação do grupo na região. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, uma balança digital, 14 aparelhos celulares, um notebook e oito câmeras de vigilância.

A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, onde foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliar, além da remoção de mecanismos de vigilância clandestina, a exemplo de câmeras de videomonitoramento instaladas ilegalmente em postes de iluminação pública e utilizadas por criminosos para monitorar a movimentação policial.

A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”
Foto: Divulgação Ascom PCBA

As diligências ocorreram em endereços vinculados a investigados apontados como integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de entorpecentes e suspeita de participação em homicídios registrados no município ao longo de 2025

A operação contou com a participação de 30 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, e teve o apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), das equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) de Pedra Branca e do Sudoeste, além da Guarda Municipal de Itambé.

A ação foi autorizada pelo Poder Judiciário da Comarca de Itambé, com parecer favorável do Ministério Público. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, aprofundar a elucidação dos crimes e interromper a escalada de violência na localidade.

Tags:

Homicídios Itambé Operação Paraguai organização criminosa Polícia Civil tráfico de drogas

Ver todas

x