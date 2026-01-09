OPERAÇÃO PARAGUAI,
Bairro vigiado por câmeras do tráfico vira alvo da PC na Bahia
A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”
Por Victoria Isabel
Um homem de 32 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas pela Polícia Civil durante a Operação Paraguai, deflagrada na madrugada desta sexta-feira, 9, no município de Itambé. A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”.
De acordo com a PC, a ação tem como objetivo desarticular núcleos de uma organização criminosa, combater o tráfico de drogas e elucidar homicídios relacionados à atuação do grupo na região. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, uma balança digital, 14 aparelhos celulares, um notebook e oito câmeras de vigilância.
A ação foi concentrada no bairro Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, onde foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliar, além da remoção de mecanismos de vigilância clandestina, a exemplo de câmeras de videomonitoramento instaladas ilegalmente em postes de iluminação pública e utilizadas por criminosos para monitorar a movimentação policial.
As diligências ocorreram em endereços vinculados a investigados apontados como integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de entorpecentes e suspeita de participação em homicídios registrados no município ao longo de 2025
A operação contou com a participação de 30 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, e teve o apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), das equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) de Pedra Branca e do Sudoeste, além da Guarda Municipal de Itambé.
A ação foi autorizada pelo Poder Judiciário da Comarca de Itambé, com parecer favorável do Ministério Público. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, aprofundar a elucidação dos crimes e interromper a escalada de violência na localidade.
