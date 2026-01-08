Toneladas de ácido sulfônico furtadas de empresa é localizada na Bahia

- Foto: DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL

Uma carga com cerca de 3,5 toneladas de ácido sulfônico, produto químico furtado de uma empresa localizada às margens da BR-324, em Feira de Santana, foi recuperada em uma ação da Polícia Civil da Bahia. O crime ocorreu no dia 1º de janeiro de 2026.

Ao todo, foram apreendidas 70 bombonas contendo a substância, amplamente utilizada na fabricação de produtos de limpeza. O motorista do veículo foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, o condutor afirmou que foi contratado apenas para realizar o transporte da carga, alegando não saber a procedência do material nem o destino final da entrega. Apesar da versão apresentada, o caminhão utilizado no transporte também foi apreendido para aprofundamento das investigações.

Furto

O furto foi comunicado à polícia após o representante legal da empresa informar que, durante o período de recesso, aproximadamente quatro toneladas do produto desapareceram do interior da fábrica.

Imagens do sistema de videomonitoramento do local revelaram que três suspeitos permaneceram na área por cerca de seis horas, tempo suficiente para retirar o material.

A operação foi conduzida por equipes do:

Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic);

Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município.

O material foi encontrado dentro de um caminhão interceptado na região central da cidade.

As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer a logística do crime e responsabilizar os autores conforme a legislação vigente.