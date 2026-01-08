Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Toneladas de ácido sulfônico furtadas de empresa é localizada na Bahia

Ao todo, foram apreendidas 70 bombonas contendo a substância, amplamente utilizada na fabricação de produtos de limpeza

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/01/2026 - 22:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Toneladas de ácido sulfônico furtadas de empresa é localizada na Bahia
-

Uma carga com cerca de 3,5 toneladas de ácido sulfônico, produto químico furtado de uma empresa localizada às margens da BR-324, em Feira de Santana, foi recuperada em uma ação da Polícia Civil da Bahia. O crime ocorreu no dia 1º de janeiro de 2026.

Ao todo, foram apreendidas 70 bombonas contendo a substância, amplamente utilizada na fabricação de produtos de limpeza. O motorista do veículo foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, o condutor afirmou que foi contratado apenas para realizar o transporte da carga, alegando não saber a procedência do material nem o destino final da entrega. Apesar da versão apresentada, o caminhão utilizado no transporte também foi apreendido para aprofundamento das investigações.

Leia Também:

Idoso de 73 anos é encontrado morto dentro de casa na Bahia
Homem é preso suspeito de praticar roubos a ônibus em Salvador
Segundo corpo de mulher é encontrado na BR nesta semana

Furto

O furto foi comunicado à polícia após o representante legal da empresa informar que, durante o período de recesso, aproximadamente quatro toneladas do produto desapareceram do interior da fábrica.

Imagens do sistema de videomonitoramento do local revelaram que três suspeitos permaneceram na área por cerca de seis horas, tempo suficiente para retirar o material.

A operação foi conduzida por equipes do:

  • Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic);
  • Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município.

O material foi encontrado dentro de um caminhão interceptado na região central da cidade.

As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer a logística do crime e responsabilizar os autores conforme a legislação vigente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acido sulfonico br-324 carga recuperada Deic DRFR feira de santana furto de carga investigação policial Polícia Civil produto químico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x