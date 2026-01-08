Idoso de 73 anos é encontrado morto dentro de casa na Bahia

Caso aconteceu no nesta quarta-feira, no bairro Caboré - Foto: Reprodução | SSP-BA

Um idoso de 73 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã de quarta-feira, 7, no povoado de Umbuzeiro, localizado na zona rural do município de Irecê, no norte da Bahia. A vítima foi identificada como Zirlenio Mendes Miranda.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo apresentava ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Equipes do 7º Batalhão da PM foram acionadas após um chamado feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito no local.

Companheira levada

Durante a chegada dos policiais, a companheira da vítima estava na residência. Inicialmente, ela informou que havia encontrado o marido já sem vida e acionado o socorro. No entanto, conforme a PM, a mulher apresentou relatos divergentes ao longo da ocorrência, o que despertou suspeitas.

O corpo do idoso foi localizado caído no chão, em posição de bruços, com lesões concentradas na região da cabeça. Ainda segundo a polícia, o imóvel apresentava indícios de limpeza recente e não havia sinais aparentes de grande quantidade de sangue, o que chamou a atenção das equipes.

Vistoria

Durante a vistoria, os agentes também encontraram pés de maconha no interior da residência. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. Além disso, um vestido pertencente à mulher, com marcas de sangue, foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Diante do cenário encontrado, a companheira da vítima foi conduzida à Delegacia Territorial de Irecê para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Irecê instaurou inquérito para investigar a morte de Zirlenio Mendes Miranda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Irecê, onde passou por necropsia, sendo liberado para os familiares ainda na tarde de quarta-feira.