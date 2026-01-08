Menu
MORTES MISTERIOSAS

Segundo corpo de mulher é encontrado na BR nesta semana

Cadáver, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 5

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 19:36 h
Este é o segundo corpo feminino encontrado no Distrito de Vera Cruz
Este é o segundo corpo feminino encontrado no Distrito de Vera Cruz -

Só nesta semana, dois corpos de mulheres foram localizados às margens da BR-367, no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O primeiro caso foi registrado na segunda-feira, 5. O segundo corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 8.

Informações dão conta de que o corpo já estava em estado avançado de decomposição, a cerca de dois quilômetros do distrito e a aproximadamente 30 metros da rodovia. A vítima, que ainda não foi identificada, vestia um top amarelo e um short vermelho.

Equipes de perícia estiveram no local, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Na segunda-feira, 5, outra mulher, também não identificada, foi encontrada morta em frente ao assentamento Lulão, próximo a Vera Cruz. A vítima apresentava ferimento na cabeça causado por objeto contundente.

Próximo ao corpo, havia uma corda, o que pode indicar que ela foi levada ao local amarrada. O cadáver foi localizado por pessoas que trafegavam pela rodovia.

Leia Também:

Suspeito de matar mãe de PM morre durante confronto em Dom Avelar
Mulher é atacada a golpes de facão pelo companheiro em Salvador
Avô mata neto em legítima defesa após jovem agredir a avó

Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, que aguarda os resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes e verificar se há relação entre os casos.

x