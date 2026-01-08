Segundo corpo de mulher é encontrado na BR nesta semana

Este é o segundo corpo feminino encontrado no Distrito de Vera Cruz - Foto: Reprodução

Só nesta semana, dois corpos de mulheres foram localizados às margens da BR-367, no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O primeiro caso foi registrado na segunda-feira, 5. O segundo corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 8.

Informações dão conta de que o corpo já estava em estado avançado de decomposição, a cerca de dois quilômetros do distrito e a aproximadamente 30 metros da rodovia. A vítima, que ainda não foi identificada, vestia um top amarelo e um short vermelho.

Equipes de perícia estiveram no local, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Na segunda-feira, 5, outra mulher, também não identificada, foi encontrada morta em frente ao assentamento Lulão, próximo a Vera Cruz. A vítima apresentava ferimento na cabeça causado por objeto contundente.

Próximo ao corpo, havia uma corda, o que pode indicar que ela foi levada ao local amarrada. O cadáver foi localizado por pessoas que trafegavam pela rodovia.

Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, que aguarda os resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes e verificar se há relação entre os casos.