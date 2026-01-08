Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRÁGEDIA FAMILIAR

Avô mata neto em legítima defesa após jovem agredir a avó

Idoso, de 78 anos, é policial civil aposentado e usou uma pistola para conter o neto

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 18:44 h
Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca
Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca -

Um idoso, de 78 anos, matou o próprio neto a tiros após presenciar agressões contra sua esposa, na Zona Leste de São Paulo na terça-feira, 6. Segundo informações da polícia, o neto, identificado apenas como Mateus, estava sob efeito de drogas e álcool no momento da briga e chegou a ameaçar o casal com uma faca.

O autor dos disparos, José Barbosa Filho, policial civil aposentado, relatou que agiu em legítima defesa ao ver a esposa ser agredida e derrubada no chão. Ele afirmou que pegou sua pistola calibre .380 para conter a ameaça e proteger a mulher.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A situação ocorreu na residência onde todos moravam. Policiais militares foram acionados e encontraram Mateus caído no corredor da garagem. Dentro do imóvel, havia vestígios de luta corporal e manchas de sangue nas paredes. A arma utilizada foi apreendida pelas autoridades.

A senhora, que não teve a idade revelada, foi levada ao hospital devido à gravidade das lesões. O idoso também recebeu atendimento médico.

Leia Também:

Brasileiro desaparece após se juntar ao Exército russo na guerra da Ucrânia
Nova Richthofen? Adolescente é apreendida por tentar envenenar os pais
Rondesp é recebida a tiros por traficantes do BDM no Vale da Muriçoca

O delegado responsável pelas investigações informou que o senhor agiu em legítima defesa. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, homicídio e legítima defesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

24º Distrito Policial agressão à avó avô mata neto briga familiar drogas e álcool faca HOMICÍDIO José Barbosa Filho legítima defesa lesões graves Mateus pistola .380 polícia militar Tentativa de Homicídio violência doméstica Zona Leste São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x