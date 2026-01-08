Avô mata neto em legítima defesa após jovem agredir a avó

Segundo o avô, o neto ameaçou ele e a esposa com uma faca - Foto: Reprodução

Um idoso, de 78 anos, matou o próprio neto a tiros após presenciar agressões contra sua esposa, na Zona Leste de São Paulo na terça-feira, 6. Segundo informações da polícia, o neto, identificado apenas como Mateus, estava sob efeito de drogas e álcool no momento da briga e chegou a ameaçar o casal com uma faca.

O autor dos disparos, José Barbosa Filho, policial civil aposentado, relatou que agiu em legítima defesa ao ver a esposa ser agredida e derrubada no chão. Ele afirmou que pegou sua pistola calibre .380 para conter a ameaça e proteger a mulher.

A situação ocorreu na residência onde todos moravam. Policiais militares foram acionados e encontraram Mateus caído no corredor da garagem. Dentro do imóvel, havia vestígios de luta corporal e manchas de sangue nas paredes. A arma utilizada foi apreendida pelas autoridades.

A senhora, que não teve a idade revelada, foi levada ao hospital devido à gravidade das lesões. O idoso também recebeu atendimento médico.

O delegado responsável pelas investigações informou que o senhor agiu em legítima defesa. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, homicídio e legítima defesa.