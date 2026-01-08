Rondesp é recebida a tiros por traficantes do BDM no Vale da Muriçoca

Suspeitos fugiram e abandonaram materiais ilícitos durante a ação policial - Foto: Reprodução

Uma intensa troca de tiros deixou moradores do Vale da Muriçoca, no bairro da Federação, em Salvador, em pânico no início da tarde desta quinta-feira, 8. O confronto envolveu policiais militares da Rondesp Atlântico e homens armados ligados ao tráfico de drogas que atuam na região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, as equipes realizavam incursões na localidade após denúncias de que suspeitos estariam comercializando entorpecentes em via pública. Ao chegarem ao local indicado, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelos criminosos, dando início ao confronto.

Durante a ação, os suspeitos fugiram por becos e vielas da região. Na tentativa de escapar, um grupo teria descartado uma saca contendo materiais ilícitos dentro da residência de uma moradora. O material foi localizado e recuperado pelos militares.

Após o cessar dos tiros, um indivíduo foi encontrado ferido e caído no chão. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado por uma guarnição da Rondesp ao Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde não foi divulgado.



Com o homem, os militares apreenderam uma pistola Taurus calibre .380, além de grande quantidade de entorpecentes: 119 papelotes de crack, 103 porções de skank e 25 embalagens contendo cocaína. Também foram localizadas três câmeras de monitoramento clandestino, utilizadas para vigiar a movimentação policial na localidade, além de um modem.



A área é conhecida pela atuação de integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), o que tem motivado operações frequentes das forças de segurança.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar informou que a operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas em áreas sensíveis da capital baiana.

