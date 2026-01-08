Menu
POLÍCIA
CRIME

Homem mata 5 pessoas da própria família a facadas

Criança de cinco anos está entre as vítimas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/01/2026 - 13:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem mata 5 pessoas da própria família a facadas
-

Um homem de 42 anos matou cinco pessoas da própria família a facadas, entre elas, o sobrinho, de cinco anos. O crime aconteceu nesta quarta-feira, 7, no bairro Santa Cecília, no município Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Além da criança, o suspeito assassinou o próprio pai, de 74 anos, as irmãs, de 44 e 47, e a madrasta, de 63.

O criminoso invadiu a residência onde a família estava e iniciou os golpes. Segundo as investigações, ele começou o ataque com as irmãs, em seguida, matou a madrastra. No quarto, ele atingiu o pai e, por fim, assassinou a criança.

Suspeito foi encontrado

Após o ocorrido, o homem deixou o local do crime e foi para casa. Horas após, os policiais o encontraram lavando as roupas, que estavam sujas de sangue.

Relatos apontam que o suspeito tem histórico de surto psicótico, mas não há diagnóstico que comprove a condição.

Segundo a delegada responsável pelo caso, ele não apresentou resistência e confessou que o alvo principal era o pai, um pastor aposentado conhecido na região.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

