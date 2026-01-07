Menu
DUPLO HOMICÍDIO

Homem é preso por matar vizinhos que conheceu em app de relacionamento

Em depoimento, suspeito disse ter dopado as vítimas e agido em legítima defesa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/01/2026 - 19:27 h
Lendro e Rafael foram encontrados mortos, na manhã do dia 22 de agosto de 2025
Lendro e Rafael foram encontrados mortos, na manhã do dia 22 de agosto de 2025

Erivan Ferreira Lima, de 29 anos, apontado como um dos autores de um duplo homicídio em Porto Seguro, no sul da Bahia, se apresentou à Polícia Civil, nesta quarta-feira, 7, e teve a prisão preventiva cumprida. Foram meses de negociações entre defesa e investigadores, até que ele se entregasse.

Os crimes ocorreram na madrugada do dia 22 de agosto do ano passado, na região de Ponta Grande, na orla norte da cidade, e chocou moradores pela violência e pelas circunstâncias em que foi cometido. Segundo informações da Polícia Civil, Erivan compareceu espontaneamente à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde teve a ordem judicial executada.

Após passar por exame de corpo de delito, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. O outro investigado, Matheus Augusto Silva de Oliveira, que também teve a prisão decretada, segue foragido e é procurado.

Erivan (esq.) e Matheus, que segue foragido
Erivan (esq.) e Matheus, que segue foragido | Foto: Reprodução Redes Sociais

As investigações

As investigações apontam que, na noite do dia 21, uma das vítimas, Rafael Santana de Jesus, de 36 anos, teria encontrado os suspeitos em um supermercado. Imagens de câmeras de segurança registraram os três comprado bebidas e alimentos antes de seguirem para a residência de Rafael. Dados telefônicos, depoimentos, perícias e análise de documentos reforçaram a linha investigativa.

De acordo com a PC, durante a madrugada, Rafael foi morto por asfixia em um dos quartos da casa. Já Leandro Nerys dos Santos, de 34, vendedor e vizinho da vítima, foi assassinado em outro cômodo, com golpes de madeira na cabeça e no rosto. Os dois corpos foram encontrados em residências diferentes, ambas no bairro Ponta Grande.

Rafael (vítima) e suspeitos comprando bebidas
Rafael (vítima) e suspeitos comprando bebidas | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em depoimento, Erivan alegou legítima defesa, embora tenha afirmado que as vítimas teriam sido dopadas antes das agressões. No entanto, segundo os investigadores, essa versão é confrontada por laudos periciais, testemunhos e outras evidências reunidas ao longo do inquérito, o que motivou o pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Justiça.

A Polícia Civil informou que os suspeitos e as vítimas se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento, informação confirmada após a análise de um celular encontrado na casa de uma das vítimas. Após o crime, os dois investigados teriam fugido de Porto Seguro, dificultando o avanço inicial das apurações. A motivação do duplo homicídio ainda não foi totalmente esclarecida.

Relembre o caso

Os corpos de Leandro Nerys dos Santos e Rafael Santana de Jesus foram encontrados no dia 22 de agosto, cada um em sua residência, com sinais evidentes de violência. Familiares de Leandro estranharam sua ausência no trabalho e, ao irem até a casa dele, o encontraram sem vida. Rafael também foi localizado morto, com marcas de espancamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia nos imóveis e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML). Rafael foi sepultado em Coaraci, enquanto Leandro foi enterrado em Porto Seguro. Desde então, o caso passou a ser tratado como um dos crimes mais graves registrados na cidade naquele período.

Leia Também:

Ginecologista condenado por estupro é afastado de hospital na Bahia
Novo 'resort' atribuído ao líder do TCP é descoberto durante operação
Corpo de policial militar da reserva é encontrado em estrada na Bahia

A Polícia Civil reforça que informações sobre o paradeiro de Matheus Augusto Silva de Oliveira podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181. As informações são do Radar News.

