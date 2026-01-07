Menu
HOME > POLÍCIA
MISTÉRIO NA BAHIA

Corpo de policial militar da reserva é encontrado em estrada na Bahia

Vítima estava em avançado estado de decomposição

Andrêzza Moura

07/01/2026 - 18:19 h | Atualizada em 07/01/2026 - 19:12
Veículo estava a poucos metros do corpo do PM preso em um barranco
O corpo de um policial militar da reserva remunerada foi encontrado, na noite desta terça-feira, 6, em uma estrada vicinal do município de Biritinga, no interior da Bahia. A vítima, identificada como Teófilo da Conceição, de 58 anos, estava em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido dias antes.

O caso foi registrado no povoado Pau do Oco, após uma denúncia feita ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), por volta das 20h. Equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.

A aproximadamente 20 metros do corpo, os policiais encontraram um veículo GM Onix preto, que estava preso em um barranco. Dentro do automóvel, foram localizados uma pistola Taurus municiada e um aparelho celular. A chave do veículo não foi encontrada, o que levanta questionamentos sobre as circunstâncias da morte.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e removeu o corpo para a capital. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte do policial. As informações são do site Teofilândia Acontece.

