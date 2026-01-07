Irmão de Eliza Samudio fala sobre perdão após descoberta de passaporte

Dezesseis anos após o crime, caso ganha novos desdobramentos - Foto: Reprodução / LeoDias TV

O reaparecimento do passaporte de Eliza Samudio, localizado em Portugal, trouxe novamente à tona um dos crimes mais emblemáticos da história recente do país. Passados 16 anos do assassinato da modelo, ocorrido em 2010, a nova informação provocou reações emocionais na família e reacendeu debates sobre o caso que envolveu o ex-goleiro Bruno.

Diante da repercussão, Arlie Moura, irmão de Eliza, hoje com 27 anos, em entrevista ao Metrópoles contou como lida com a memória da irmã e com o responsável pelo crime. Segundo ele, o perdão já foi concedido, mas sem qualquer intenção de aproximação. “Assim como perdoaria, já fiz o ato de perdoar, mas perdoar não significa querer contato. É cada um no seu canto”, afirmou.

Arlie contou que teve pouco contato com Eliza durante a infância, por conta de uma separação familiar, mas destacou que a recente descoberta do documento foi suficiente para abalar seu emocional. De acordo com ele, a notícia trouxe de volta sentimentos intensos ligados à tragédia e ao sofrimento vivido pela família ao longo dos anos.

Apesar da repercussão em torno do passaporte, o irmão da modelo disse não acreditar que Eliza esteja viva. Ainda assim, levantou questionamentos sobre o surgimento tardio do documento em um local de grande circulação de pessoas. “Acredito que ninguém esperava por uma notícia dessa. Só gostaria de saber por que só agora que apareceu esse passaporte, como nunca ninguém achou sendo que é um lugar onde tem uma rotatividade de pessoas”, disse.

O assassinato de Eliza Samudio ganhou projeção nacional por envolver Bruno, então jogador do Flamengo e um dos goleiros mais conhecidos do país. Em 2013, ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, além de sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Após cumprir parte da pena, obteve liberdade condicional em 2023.

Atualmente com 41 anos, Bruno tenta retomar a carreira no futebol atuando por clubes de menor expressão, entre eles o Capixaba Sport Club, no Espírito Santo. Paralelamente, o filho que teve com Eliza, Bruninho Samudio, de 15 anos, também se manifestou recentemente sobre o pai biológico, afirmando sentir “pena” dele por “ter destruído tudo”. Criado pela avó materna, Sônia, o adolescente segue no futebol e não mantém contato com o ex-goleiro.