Mulher morre eletrocutada em extensão usada para ligar tanquinho na Bahia

Uma fatalidade marcou a tarde de terça-feira, 6, no município de Sobradinho, no norte da Bahia. Uma mulher de 46 anos morreu após ser vítima de uma descarga elétrica dentro da própria residência, no momento em que se organizava para lavar roupas.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Jeane Costa dos Santos. Conforme informações repassadas por familiares, ela estava sozinha em casa quando o companheiro chegou ao imóvel, por volta das 12h05. Sem obter resposta ao chamar no portão, ele insistiu, acordando um dos filhos de Jeane, que dormia na residência.

Ao se dirigir até o quarto da mãe, o jovem a encontrou caída no chão, inconsciente, com uma extensão elétrica próxima ao corpo. O companheiro ainda tentou prestar socorro, realizando manobras de reanimação, mas Jeane não resistiu.

Segundo relato da família, a mulher havia conectado uma extensão à tomada da cozinha para ligar um tanquinho instalado no quintal da casa. Durante o deslocamento entre os dois pontos, que ficam em áreas próximas do imóvel, ela teria recebido o choque elétrico.

Jeane deixou três filhos e o companheiro. O velório foi realizado na manhã desta quarta-feira (7), na casa do pai dela. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Campo das Flores, em Sobradinho.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial do município registrou o caso como morte por choque elétrico. Foram expedidas guias para a realização da perícia e para a remoção do corpo.