Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher morre eletrocutada em extensão usada para ligar tanquinho na Bahia

Vítima de 46 anos foi encontrada desacordada pelo filho dentro da residência

Luan Julião

Por Luan Julião

07/01/2026 - 15:04 h
Jeane Costa dos Santos, 46 anos
Jeane Costa dos Santos, 46 anos -

Uma fatalidade marcou a tarde de terça-feira, 6, no município de Sobradinho, no norte da Bahia. Uma mulher de 46 anos morreu após ser vítima de uma descarga elétrica dentro da própria residência, no momento em que se organizava para lavar roupas.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Jeane Costa dos Santos. Conforme informações repassadas por familiares, ela estava sozinha em casa quando o companheiro chegou ao imóvel, por volta das 12h05. Sem obter resposta ao chamar no portão, ele insistiu, acordando um dos filhos de Jeane, que dormia na residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao se dirigir até o quarto da mãe, o jovem a encontrou caída no chão, inconsciente, com uma extensão elétrica próxima ao corpo. O companheiro ainda tentou prestar socorro, realizando manobras de reanimação, mas Jeane não resistiu.

Leia Também:

Homem tenta fugir de delegacia e causa correria no centro de Salvador
Homem executado com tiros no rosto é arremessado de carro em Salvador
Bebida com água sanitária: restaurante de shopping de Salvador é investigado

Segundo relato da família, a mulher havia conectado uma extensão à tomada da cozinha para ligar um tanquinho instalado no quintal da casa. Durante o deslocamento entre os dois pontos, que ficam em áreas próximas do imóvel, ela teria recebido o choque elétrico.

Jeane deixou três filhos e o companheiro. O velório foi realizado na manhã desta quarta-feira (7), na casa do pai dela. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Campo das Flores, em Sobradinho.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial do município registrou o caso como morte por choque elétrico. Foram expedidas guias para a realização da perícia e para a remoção do corpo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente Doméstico choque elétrico morte trágica perícia Polícia Civil Sobradinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jeane Costa dos Santos, 46 anos
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Jeane Costa dos Santos, 46 anos
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Jeane Costa dos Santos, 46 anos
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Jeane Costa dos Santos, 46 anos
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

x