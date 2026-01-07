POLÍCIA
Bebida com água sanitária: restaurante de shopping de Salvador é investigado
Consumidor passou mal ao ingerir a bebida
Por Victoria Isabel
A Polícia Civil da Bahia instaurou inquérito policial e cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira, 6, para apurar a venda de uma bebida contaminada com água sanitária, em um estabelecimento comercial localizado em um shopping de Salvador, no bairro Horto Bela Vista.
De acordo com a PC, o caso foi registrado após uma pessoa passar mal, no dia 29 de dezembro de 2025, ao ingerir uma bebida industrializada. A vítima precisou de atendimento hospitalar e, posteriormente, foi constatado que o conteúdo da embalagem correspondia a água sanitária (hipoclorito de sódio), substância tóxica e imprópria para ingestão humana.
A Vigilância Sanitária Municipal realizou inspeção no local no dia seguinte, quando foram identificadas irregularidades sanitárias, incluindo:
- armazenamento inadequado de produtos químicos;
- fracionamento irregular de saneantes em embalagens de bebidas;
- desorganização de ambientes;
- ausência de licenciamento sanitário.
Conforme apurado nas investigações, o produto de limpeza teria sido armazenado indevidamente em uma garrafa de bebida gaseificada e, por desconhecimento do conteúdo, acabou sendo servido a um consumidor.
A instauração do inquérito e o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram realizados pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A medida teve como objetivo permitir o acesso à cozinha do restaurante, aos compartimentos internos, à câmara fria, às bebidas e alimentos estocados, além das imagens do circuito interno de segurança, para subsidiar a apuração criminal. Diligências investigativas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar eventuais responsabilidades.
