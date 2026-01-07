Homem confessa assassinato de mãe e irmão por ciúme da relação

O homem foi preso em frente à residência da família - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem foi preso em flagrante suspeito de assassinar sua mãe, Juliana Galardinovic Ribeiro, de 45 anos, e o próprio irmão, Levi Galardinovic Hooper, de 10 anos, em Campo Largo, no Paraná. O crime, ocorrido no último domingo, 4, teria sido motivado por ciúmes do autor com as vítimas.



O homem foi preso em frente à residência da família. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado sentado em via pública e assumiu a autoria das mortes ainda no local.

De acordo com a polícia, Juliana e Levi foram mortos a golpes de faca no porão da casa. Após o crime, o homem teria lavado a faca para retirar o sangue e usado o celular de Juliana para responder a uma mensagem de uma vizinha, que demonstrou preocupação após ouvir gritos vindos da residência.

Ainda conforme o relato policial, o suspeito informou fazer uso de medicamentos psiquiátricos. Ele foi indiciado por feminicídio e homicídio qualificado e encaminhado ao sistema penitenciário.