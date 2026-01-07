Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Doméstica é morta a tiros na frente do marido em São Gonçalo do Retiro

Crime aconteceu na manhã desta quarta; motivação ainda é desconhecida

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

07/01/2026 - 6:45 h | Atualizada em 07/01/2026 - 7:08
Uma mulher foi morta a tiros dentro da própria casa, na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A vítima, identificada como Roberta Tamiles Pereira dos Santos, 27 anos, que trabalhava como empregada doméstica, foi executada após ter sua casa invadida por criminosos. O crime ocorreu diante do marido da vítima, que não foi ferido pelos atiradores.

De acordo com as informações preliminares, pelo menos dois homens armados forçaram a entrada no imóvel. O alvo do ataque foi especificamente Roberta. Testemunhas relatam que a ação foi rápida e direcionada, configurando uma execução sumária. O marido de Roberta, embora tenha presenciado toda a cena de violência, foi poupado pelos executores, o que levanta questões sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área logo após os disparos. Ao chegarem ao local, os agentes já encontraram a vítima sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no imóvel e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde passará por necropsia.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já iniciou as investigações. O depoimento do marido da vítima será fundamental para traçar a linha de investigação e tentar identificar os invasores.

