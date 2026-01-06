Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO A TIROS

Mulher é assassinada dentro de casa no interior da Bahia

Polícia Civil investiga autoria e motivação

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/01/2026 - 23:53 h
Narian estava em casa, quando foi executada
Narian estava em casa, quando foi executada

Um crime chocou os moradores do Bairro do Peru, em Jacobina, no centro-norte da Bahia, na noite desta terça-feira, 6. Narian Alves Machado da Silva, 36 anos, foi morta a tiros dentro de casa, localizada em uma viela da Rua Santa Cruz.

Segundo informações de vizinhos, dois homens foram vistos fugindo do local uma motocicleta, logo após atirarem em Narian. Até o momento, a autoria e motivação para o crime ainda são desconhecidas.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Leonardo Virgílio, da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (16ª Coorpin Jacobina). Narian deixa dois filhos. As informações são do site Augusto Urgente.

