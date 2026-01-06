Mulher é assassinada dentro de casa no interior da Bahia

Narian estava em casa, quando foi executada - Foto: Reprodução Augusto Urgente

Um crime chocou os moradores do Bairro do Peru, em Jacobina, no centro-norte da Bahia, na noite desta terça-feira, 6. Narian Alves Machado da Silva, 36 anos, foi morta a tiros dentro de casa, localizada em uma viela da Rua Santa Cruz.

Segundo informações de vizinhos, dois homens foram vistos fugindo do local uma motocicleta, logo após atirarem em Narian. Até o momento, a autoria e motivação para o crime ainda são desconhecidas.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Leonardo Virgílio, da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (16ª Coorpin Jacobina). Narian deixa dois filhos. As informações são do site Augusto Urgente.