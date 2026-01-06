Suspeito de espancar mulher na Bahia e abandona-la na estrada é preso

- Foto: Espancada

O homem suspeito de agredir brutalmente a ex-companheira e abandona-la inconsciente na madrugada desta segunda-feira, 5, em uma área rural às margens da BA-001, no trecho entre os municípios de Nazaré e Vera Cruz, no Recôncavo Baiano, teve o mandado de prisão cumprido.

Segundo uma fonte policial, o acusado, identificado como Murilo Sacramento, foi levado até a Polinter, foi ouvido e seguiu custodiado à disposição da Justiça.

A vítima, identificada por familiares como Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento, foi localizada caída no chão, com ferimentos no rosto e sinais evidentes de espancamento.

Um morador da região encontrou a mulher e acionou o socorro. Ela foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Gonçalves Martins (HGM), onde segue internada em estado grave, entubada.

Possessivo

De acordo com familiares, relacionamento durou cerca de sete meses e, conforme relato da família, era marcado por comportamento possessivo e crises de ciúmes. Ainda segundo os familiares, o homem não aceitava o término da relação.

Na manhã desta terça-feira, 6, Murilo Sacramento chegou a se apresentar espontaneamente, acompanhado de um advogado, na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no bairro do Vale dos Barris, em Salvador. Ele foi ouvido e liberado.

Em nota, a Delegacia Territorial de Nazaré confirmou que apura uma tentativa de homicídio ocorrida na localidade de Leone, zona rural do município. A Polícia Civil informou que realiza diligências e oitivas para esclarecer a autoria e a motivação do ataque.