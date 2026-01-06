Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Marretadas e suicídio: casal é encontrado morto em residência na Bahia

A vítima foi identificada como Rosemeire Teixeira Pereira, de 36 anos

Luan Julião

Por Luan Julião

06/01/2026 - 18:01 h | Atualizada em 06/01/2026 - 18:21
Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos
Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos -

Um crime chocou moradores do distrito de Humildes, em Feira de Santana, na manhã desta terça-feira, 6. Rosemeire Teixeira Pereira, de 36 anos, foi morta pelo próprio companheiro dentro da residência do casal, localizada na Rua Paraíso do Sol. Após o homicídio, o suspeito teria cometido suicídio.

Segundo a Polícia Civil, Rosemeire foi atingida por golpes de arma branca, possivelmente uma marreta ou martelo, desferidos pelo companheiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que já expediu as guias para perícia e remoção dos corpos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com vizinhos, o casal não era visto há pelo menos dois dias. A descoberta ocorreu depois que a filha do casal, uma criança de 3 anos, pediu ajuda a uma vizinha, que acionou a polícia.

Leia Também:

Mulher é presa com droga nas partes íntimas em presídio da Bahia
Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-367 no interior da Bahia

A Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 67ª CIPM foram acionadas e constataram o crime no local, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos periciais.

As autoridades reforçam que todas as circunstâncias do crime estão sendo apuradas, com foco na investigação do feminicídio e nas motivações do homicídio seguido de suicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana feminicídio HOMICÍDIO investigação policial suicídio violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

x