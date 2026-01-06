Marretadas e suicídio: casal é encontrado morto em residência na Bahia

Vítima, Rosemeire Teixeira Pereira, tinha 36 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um crime chocou moradores do distrito de Humildes, em Feira de Santana, na manhã desta terça-feira, 6. Rosemeire Teixeira Pereira, de 36 anos, foi morta pelo próprio companheiro dentro da residência do casal, localizada na Rua Paraíso do Sol. Após o homicídio, o suspeito teria cometido suicídio.

Segundo a Polícia Civil, Rosemeire foi atingida por golpes de arma branca, possivelmente uma marreta ou martelo, desferidos pelo companheiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que já expediu as guias para perícia e remoção dos corpos.

De acordo com vizinhos, o casal não era visto há pelo menos dois dias. A descoberta ocorreu depois que a filha do casal, uma criança de 3 anos, pediu ajuda a uma vizinha, que acionou a polícia.

A Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 67ª CIPM foram acionadas e constataram o crime no local, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos periciais.

As autoridades reforçam que todas as circunstâncias do crime estão sendo apuradas, com foco na investigação do feminicídio e nas motivações do homicídio seguido de suicídio.