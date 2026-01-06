POLÍCIA
Mulher é presa com droga nas partes íntimas em presídio da Bahia
Visitante de interno foi identificada pelo equipamento BodyScan com cerca de 20 gramas de substância análoga à maconha
Por Luan Julião
Uma mulher foi detida na manhã desta terça-feira, 6, após tentar ingressar com entorpecentes no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia. A ação foi impedida durante o procedimento de revista realizado na unidade prisional.
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a visitante, companheira de um dos internos, transportava cerca de 20 gramas de uma substância semelhante à maconha escondida nas partes íntimas. A tentativa foi descoberta com o auxílio do equipamento BodyScan, que apontou a presença de um objeto estranho por meio das imagens captadas.
Após o alerta emitido pelo sistema, monitoras da unidade fizeram a abordagem inicial e comunicaram o caso ao Coordenador de Vigilância e ao Gerente Operacional. Durante a verificação, a mulher foi questionada e confirmou, de forma espontânea, que portava material ilícito.
A ocorrência foi informada à Direção do Conjunto Penal, que determinou o arquivamento das imagens do BodyScan para fins administrativos e legais. Em seguida, a visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Barreiras, sob escolta da Polícia Militar, seguindo o protocolo adotado para situações dessa natureza.
