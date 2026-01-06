Menu
TRAGÉDIA!

Apóstola baleada em ataque de facção na Engomadeira morre após meses internada

Vítima estava com o marido e os filhos quando o veículo foi alvo de tiros após evento gospel

Luan Julião

Por Luan Julião

06/01/2026 - 13:46 h
Apóstola Carine Carvalho
Apóstola Carine Carvalho -

A apóstola Carine Carvalho morreu nesta terça-feira, 6, em Salvador, após passar cerca de seis meses internada em decorrência de um tiro na cabeça. O crime ocorreu no dia 5 de julho do ano passado, no bairro da Engomadeira, e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações da TV Bahia, durante o período de internação, a apóstola apresentou infecções ao longo do tratamento. Apesar dos cuidados médicos, ela não resistiu às complicações causadas pelo ferimento e morreu por volta das 6h desta terça-feira.

Ela foi baleada enquanto estava dentro de um carro com o marido, o pastor Manoel Carvalho, e os filhos. A família retornava de um evento gospel e seguiu até a Engomadeira para deixar um amigo em casa.

Segundo relato do pastor, ao chegar ao bairro, o veículo foi abordado por homens armados. Manoel contou que se identificou como religioso, apresentou uma bíblia e foi autorizado a entrar na localidade. Após deixar o morador e deixar a região, o carro acabou sendo atingido por disparos.

Carine foi socorrida e levada ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por uma cirurgia de aproximadamente quatro horas para a retirada do projétil. Na ocasião, o estado de saúde dela foi considerado estável pela equipe médica. Posteriormente, ainda em 2025, ela foi transferida para o Hospital de Cuidados Paliativos, no bairro de Monte Serrat.

