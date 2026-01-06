Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem de 16 anos é executado a tiros em bairro popular de Salvador

Vítima foi encontrada sem vida com marcas de disparos de arma de fogo

Luan Julião

Por Luan Julião

06/01/2026 - 12:47 h
Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador
Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador -

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros na noite desta segunda-feira, 5, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. A vítima foi identificada como Samuel de Moura Silva Vitório.

De acordo com as primeiras informações, o jovem foi encontrado caído ao solo, já sem sinais vitais, e o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo, indicando execução.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa ferida por tiros nas proximidades de uma rótula, na região de Cajazeiras X. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito.

Leia Também:

Falso líder religioso acusado de aplicar em mulheres é preso na Bahia
Adolescente é detido suspeito de atear fogo em homem em situação de rua
Turista de SP é morto a tiros em restaurante de Porto de Galinhas

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente Bahia CAJAZEIRAS crime Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Caso aconteceu no bairro de Cajazeiras X, em Salvador
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

x