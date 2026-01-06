POLÍCIA
Jovem de 16 anos é executado a tiros em bairro popular de Salvador
Vítima foi encontrada sem vida com marcas de disparos de arma de fogo
Por Luan Julião
Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros na noite desta segunda-feira, 5, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. A vítima foi identificada como Samuel de Moura Silva Vitório.
De acordo com as primeiras informações, o jovem foi encontrado caído ao solo, já sem sinais vitais, e o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo, indicando execução.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa ferida por tiros nas proximidades de uma rótula, na região de Cajazeiras X. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.
As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar o caso.
