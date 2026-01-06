Bahia: mulher é espancada e encontrada inconsciente na BA-001

Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher foi brutalmente agredida e encontrada inconsciente na madrugada desta segunda-feira, 5, em uma área rural às margens da BA-001, no trecho entre os municípios de Nazaré e Vera Cruz, no Recôncavo Baiano. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

A vítima, identificada por familiares como Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento, foi localizada caída no chão, com ferimentos no rosto e sinais evidentes de espancamento. Um morador da região encontrou a mulher e acionou o socorro. Ela foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Gonçalves Martins (HGM), onde segue internada em estado grave, entubada.

De acordo com familiares, o principal suspeito do crime é Murilo Sacramento, ex-companheiro de Vera Lúcia. O relacionamento durou cerca de sete meses e, conforme relato da família, era marcado por comportamento possessivo e crises de ciúmes. Ainda segundo os familiares, o homem não aceitava o término da relação.

Na manhã desta terça-feira, 6, Murilo Sacramento se apresentou espontaneamente, acompanhado de um advogado, na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no bairro do Vale dos Barris, em Salvador. Ele foi ouvido e liberado.



Em nota, a Delegacia Territorial de Nazaré confirmou que apura uma tentativa de homicídio ocorrida na localidade de Leone, zona rural do município. A Polícia Civil informou que realiza diligências e oitivas para esclarecer a autoria e a motivação do ataque.

As investigações seguem em andamento.