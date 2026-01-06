Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Brigadista atingido com golpe de facão na cabeça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um socorrista da Brigada Voluntária Águia Resgate foi golpeado na cabeça com um facão na manhã desta terça-feira, 6, durante uma discussão com seu vizinho, em Conceição do Coité, no interior da Bahia.

O caso aconteceu por volta das 7h no Mercado Municipal, que fica no centro da cidade. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os homens estão discutindo, e, logo em seguida, o suspeito retira um fação do porta-malas do carro e golpea a vítima.

O brigadista Evandro Evangelista, de 48 anos de idade, informou ao g1, que a discussão teria se iniciado após o vizinho ter dito à polícia que estaria sendo vigiado por câmeras de vigilância controladas por Evandro.

“Ele é meu vizinho e alegou ontem que eu estava olhando para ele pelas câmeras. Hoje, encontrei com ele e perguntei o motivo de estar fazendo isso. Quando questionei, ele me atacou, e um dos golpes atingiu minha cabeça”.

Episódio de possível assédio

Ainda de acordo com o brigadista, o suspeito teria assediado sua filha, que, na época, era menor de idade.

“Há cerca de dez meses, ele assediou minha filha, que era menor de idade, e eu registrei ocorrência na época. Desde então, ele vinha discutindo comigo”, disse.

Evandro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Conceição do Coité, onde recebeu atendimento médico e precisou levar cerca de 12 pontos na cabeça.

Ele já foi liberado e deve passar por exames de corpo de delito ainda nesta terça-feira, 6.

Prisão

O suspeito foi encontrado e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o homem admitiu o ataque, com ele foi apreendido também o facão utilizado no crime.

O homem foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité, onde o caso será investigado.