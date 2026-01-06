POLÍCIA
Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia
Brigadista precisou levar cerca de 12 pontos na cabeça
Um socorrista da Brigada Voluntária Águia Resgate foi golpeado na cabeça com um facão na manhã desta terça-feira, 6, durante uma discussão com seu vizinho, em Conceição do Coité, no interior da Bahia.
O caso aconteceu por volta das 7h no Mercado Municipal, que fica no centro da cidade. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).
De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os homens estão discutindo, e, logo em seguida, o suspeito retira um fação do porta-malas do carro e golpea a vítima.
O brigadista Evandro Evangelista, de 48 anos de idade, informou ao g1, que a discussão teria se iniciado após o vizinho ter dito à polícia que estaria sendo vigiado por câmeras de vigilância controladas por Evandro.
“Ele é meu vizinho e alegou ontem que eu estava olhando para ele pelas câmeras. Hoje, encontrei com ele e perguntei o motivo de estar fazendo isso. Quando questionei, ele me atacou, e um dos golpes atingiu minha cabeça”.
Episódio de possível assédio
Ainda de acordo com o brigadista, o suspeito teria assediado sua filha, que, na época, era menor de idade.
“Há cerca de dez meses, ele assediou minha filha, que era menor de idade, e eu registrei ocorrência na época. Desde então, ele vinha discutindo comigo”, disse.
Leia Também:
Evandro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Conceição do Coité, onde recebeu atendimento médico e precisou levar cerca de 12 pontos na cabeça.
Ele já foi liberado e deve passar por exames de corpo de delito ainda nesta terça-feira, 6.
Prisão
O suspeito foi encontrado e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o homem admitiu o ataque, com ele foi apreendido também o facão utilizado no crime.
O homem foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité, onde o caso será investigado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes