Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-367 no interior da Bahia
Vítima foi encontrado por pessoas que passavam pela rodovia e acionaram as autoridades
Por Luan Julião
O corpo de uma mulher ainda não identificada foi localizado na manhã desta segunda-feira, 5, às margens da BR-367, em um trecho situado em frente ao assentamento Lulão, nas proximidades do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.
De acordo com informações apuradas, a vítima foi avistada por pessoas que trafegavam pela rodovia. Ao perceberem a presença do corpo na área de domínio da estrada, os transeuntes acionaram imediatamente as autoridades policiais.
Equipes de segurança foram enviadas ao local para isolar a área e iniciar os procedimentos legais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia inicial e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames que devem auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.
Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado dos laudos periciais para avançar nas apurações.
