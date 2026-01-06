Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-367 no interior da Bahia

Vítima foi encontrado por pessoas que passavam pela rodovia e acionaram as autoridades

Luan Julião

Por Luan Julião

06/01/2026 - 14:45 h
Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito
Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito -

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi localizado na manhã desta segunda-feira, 5, às margens da BR-367, em um trecho situado em frente ao assentamento Lulão, nas proximidades do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações apuradas, a vítima foi avistada por pessoas que trafegavam pela rodovia. Ao perceberem a presença do corpo na área de domínio da estrada, os transeuntes acionaram imediatamente as autoridades policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ponto turístico da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia
Lula tem data para visitar Salvador e pode antecipar debate político
Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Equipes de segurança foram enviadas ao local para isolar a área e iniciar os procedimentos legais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia inicial e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames que devem auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado dos laudos periciais para avançar nas apurações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Bahia corpo encontrado instituto Médico Legal. investigação policial porto seguro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x