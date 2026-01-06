Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-367 no interior da Bahia

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito - Foto: iStock

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi localizado na manhã desta segunda-feira, 5, às margens da BR-367, em um trecho situado em frente ao assentamento Lulão, nas proximidades do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações apuradas, a vítima foi avistada por pessoas que trafegavam pela rodovia. Ao perceberem a presença do corpo na área de domínio da estrada, os transeuntes acionaram imediatamente as autoridades policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Equipes de segurança foram enviadas ao local para isolar a área e iniciar os procedimentos legais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia inicial e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames que devem auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias do óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado dos laudos periciais para avançar nas apurações.