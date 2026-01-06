Lula tem data para visitar Salvador e pode antecipar debate político

Presidente Lula com o governador Jeronimo Rodrigues e o vice Geraldo Jr - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O presidente Lula (PT) virá a Salvador no próximo dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval da cidade, quando participa das celebrações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O local do evento ainda não foi definido pelos filiados da legenda. A tendência, de acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, é que a festa aconteça em um dos edifícios mais antigos do bairro do Comércio: o Trapiche do Barnabé.

O evento comemorativo que marca as mais de quatro décadas da sigla no Brasil também deve antecipar o debate eleitoral. A vinda do petista ao estado tende a culminar no apoio e fortalecimento do seu nome na disputa pelo Palácio do Planalto, quando tentará a reeleição.

O mesmo efeito deve acontecer com o governador Jerônimo Rodrigues, candidato natural à reeleição. A questão em aberto na Bahia deve-se à formação da chapa ao Senado, com a chamada chapa puro-sangue, com dois ex-governadores: Jaques Wagner, candidato à reeleição, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A chapa é considerada a mais competitiva para reeleger Jerônimo e ajudar Lula a manter a votação expressiva do petista no estado, assim como aconteceu em 2022.

A chapa, contudo, excluiria o também candidato à reeleição, senador Angelo Coronel (PSD), que não descarta a possibilidade de romper a aliança e postular uma candidatura independente ou migrar para oposição.

Agenda: visita ao VLT

Há expectativa também de que o presidente Lula (PT) acompanhe o governador Jerônimo Rodrigues em uma agenda positiva. Na ocasião, ambos devem visitar o VLT de Salvador, considerado trunfo do chefe do Executivo no pleito de outubro.