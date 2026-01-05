CONTATO
Lula conversou com vice da Venezuela após prisão de Maduro
Os dois teriam discutido a situação no país em meio à operação
Por Anderson Ramos
Horas após o ataque militar dos Estados Unidos em Caracas que resultou na prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na madrugada do último sábado, 3, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Vice de Maduro, Rodríguez assumiu o comando do país interinamente. Durante a conversa, os dois teriam discutido a situação na Venezuela em meio à operação.
Delcy assumiu o governo em uma “cerimônia secreta” no último sábado. No mesmo dia, o governo brasileiro reconheceu a legitimidade da vice para comandar o país.
Críticas
Lula condenou a ação militar chefiada pela Casa Branca, que incluiu bombardeios contra a capital Caracas e outras regiões do país. Sem citar o presidente Donald Trump e Maduro, o petista classificou o ataque como uma “flagrante violação do direito internacional” e que ultrapassa “uma linha inaceitável”.
O chanceler Mauro Vieira participou, no domingo (4/1), de uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), convocada em caráter emergencial para discutir a situação na Venezuela. O encontro, no entanto, terminou sem consenso.
O mesmo posicionamento foi reforçado nesta segunda-feira (5/1) durante a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Em discurso, o embaixador Sérgio Danese criticou as ações do governo Trump em território venezuelano.
