Maduro rebate acusações de narcotráfico e se diz inocente

Nicolás Maduro se declara inocente em audiência de custódia - Foto: Marcelo Garcia | AFP

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu as acusações de envolvimento com o narcotráfico, acusação que culminou na sua captura e prisão, no último sábado, 3. O político passou por audiência de custódia em Nova York, nesta segunda-feira, 5.

Maduro, que se declarou inocente, assim como sua esposa, Cilia Flores, afirmou ser "prisioneiro de guerra". O ex-presidente venezuelano foi formalmente acusado por quatro crimes ligados ao porte ilegal de armas e conspiração para o tráfico de drogas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos explicou que o casal responderá pelos seguintes crimes:

Conspiração para o narcoterrorismo;

Conspiração para o tráfico de cocaína;

Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;

Conspiração para posse de metralhadores para uso pelo narcotráfico.

Cartel de Los Soles

Maduro responderá às acusações de liderar uma organização criminosa conhecida como Cartel de Los Soles, que coordenaria o tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos.

Nas últimas semanas, embarcações venezuelanas foram atacadas no mar pelas forças de segurança dos EUA. Segundo Trump, as navegações transportavam drogas para o território americano.