Suíça bloqueia ativos de Maduro após extradição aos EUA

Bloqueio amplia cerco financeiro iniciado em 2018, sob a Lei do Embargo - Foto: Federico Parra/AFP

O Conselho Federal da Suíça anunciou nesta segunda-feira, 5, o congelamento imediato de todos os bens e ativos mantidos no país por Nicolás Maduro, bem como ao círculo de colaboradores próximos.

A medida é uma resposta direta à nova conjuntura política na Venezuela, após forças norte-americanas prenderem o ex-líder em Caracas, no último sábado, e o transferirem sob custódia para os Estados Unidos.

Prevenção contra fuga

De acordo com nota oficial do governo suíço, o bloqueio tem caráter preventivo e visa impedir a evasão de divisas diante da severa instabilidade em solo venezuelano. A decisão, baseada na Lei Federal sobre o Congelamento e a Restituição de Bens Ilícitos (FIAA), terá validade inicial de quatro anos.

Embora o montante total e a natureza dos ativos, se imóveis, contas ou investimentos, não tenham sido revelados, o governo esclareceu que a medida não atinge membros da atual gestão que assumiu o poder em Caracas.

Restituição ao povo

O governo suíço destacou que a queda de Maduro não é o motivo central da sanção, mas sim a necessidade de viabilizar cooperação jurídica internacional. Caso investigações comprovem que os recursos possuem origem criminosa, Berna comprometeu-se a converter os valores em auxílio direto à população venezuelana.

O bloqueio amplia o cerco financeiro iniciado em 2018, sob a Lei do Embargo, atingindo agora indivíduos que anteriormente não figuravam nas listas de restrições suíças.

Mediação diplomática

Apesar do rigor financeiro, a Suíça reiterou seu papel histórico de neutralidade e diplomacia. O país afirmou estar monitorando a situação e ofereceu seus "bons ofícios" para mediar uma solução pacífica, defendendo o respeito ao direito internacional e a integridade territorial da Venezuela.