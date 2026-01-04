Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCÊNDIO

Tragédia na Suíça: veja o que já se sabe sobre as vítimas da explosão

Acidente aconteceu durante celebração do Ano Novo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/01/2026 - 15:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Tragédia na Suíça: veja o que já se sabe sobre as vítimas da explosão
-

Os corpos de 24 das 40 vítimas fatais de um incêndio em um bar de Crans-Montana, na Suíça, durante uma comemoração de Réveillon, foram identificados. Segundo as autoridades locais, em informação divulgada neste domingo, 4, 10 eram menores de idade e seis estrangeiros.

Além disso, entre as vítimas já identificadas, há pelo menos quatro mulheres e seis homens suíços, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram confirmados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um adolescente com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos de 16 anos, um romeno e um turco, ambos de 18.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Anteriormente, outras vítimas da Suíça já haviam sido identificadas. Nenhum brasileiro está entre os registtros.

Além dos mortos, 119 pessoas ficaram feridas.

Relembre o incêndio

Leia Também:

Sobrevivente de explosão em bar na Suíça relata como escapou do local
Brasileiros não estão entre os 40 mortos em explosão na Suíça
Explosão durante festa de Réveillon deixa ao menos 40 mortos

Uma explosão em um bar, localizado dentro de uma estação de esqui, na última quinta-feira, 1º, deixou 40 mortos na Suíça. No local, estava acontecendo uma festa em celebração ao Réveillon.

Um dos sobreviventes que estava local contou como conseguiu escapar. Identificado como Axel Clavier, o jovem estava no subsolo do estabelecimento quando o fogo começou.

“Eu consegui sair milagrosamente. Nem sei explicar como. Eu estava onde tudo começou, no subsolo, bem no meio de tudo”, contou ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Crans-Montana estação de esqui explosão Incêndio réveillon vítimas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x