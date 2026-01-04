Tragédia na Suíça: veja o que já se sabe sobre as vítimas da explosão

- Foto: Reprodução/Redes sociais

Os corpos de 24 das 40 vítimas fatais de um incêndio em um bar de Crans-Montana, na Suíça, durante uma comemoração de Réveillon, foram identificados. Segundo as autoridades locais, em informação divulgada neste domingo, 4, 10 eram menores de idade e seis estrangeiros.

Além disso, entre as vítimas já identificadas, há pelo menos quatro mulheres e seis homens suíços, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram confirmados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um adolescente com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos de 16 anos, um romeno e um turco, ambos de 18.

Anteriormente, outras vítimas da Suíça já haviam sido identificadas. Nenhum brasileiro está entre os registtros.

Além dos mortos, 119 pessoas ficaram feridas.

Relembre o incêndio

Uma explosão em um bar, localizado dentro de uma estação de esqui, na última quinta-feira, 1º, deixou 40 mortos na Suíça. No local, estava acontecendo uma festa em celebração ao Réveillon.

Um dos sobreviventes que estava local contou como conseguiu escapar. Identificado como Axel Clavier, o jovem estava no subsolo do estabelecimento quando o fogo começou.

“Eu consegui sair milagrosamente. Nem sei explicar como. Eu estava onde tudo começou, no subsolo, bem no meio de tudo”, contou ele.