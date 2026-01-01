Menu
BRASIL
TRAGÉDIA

Brasileiros não estão entre os 40 mortos em explosão na Suíça

Informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

01/01/2026 - 16:18 h
Bombeiros e equipes médicas foram ao local onde ocorreu a explosão
Bombeiros e equipes médicas foram ao local onde ocorreu a explosão

Segundo informação divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, nesta quinta-feira, 1, nenhum brasileiro foi identificado entre os 40 mortos na explosão no complexo de esqui de Crans-Montana, na Suíça.

Além das vítimas fatais, 115 pessoas ficaram feridas no episódio, que aconteceu durante uma festa de Ano Novo no bar “La Constaellation”. Os sobreviventes foram levados para hospitais nas cidades de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

Em nota, o Itamaraty lamentou o ocorrido e reforçou que está à disposição para ajudar cidadãos brasileiros em caso de emergência. “Ao expressar seu pesar às vítimas e a seus familiares, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo suíços”, diz o comunicado.

O complexo de esqui, considerado um local turístico de luxo, fica localizado na comuna de Valais, a 186 quilômetros de distância de Berna, capital da Suíça.

Guy Parmelin, Ministro do Conselho Federal Suiço, afirmou que o episódio é uma das “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras serão içadas a meio-mastro por cinco dias.

Segundo testemunhas ouvidas pela imprensa local, velas em garrafas de champanhe podem ter causado o incêndio. A polícia local foi acionada por volta das 1h30 da manhã.

Tags:

brasileiros explosão Suiça Tragédia

Ver todas

