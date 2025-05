Itamaraty abre concurso para diplomata com salário de R$ 22,5 mil

Processo seletivo é realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr) - Foto: Divulgação/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o novo concurso de diplomata no Itamaraty, que deve preencher 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56. O processo seletivo é realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), academia diplomática brasileira do Ministério das Relações Exteriores em Brasília (DF).

Os candidatos devem se inscrever através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa de inscrição é de R$229,00, mas doadores de medula óssea e membros do CadÚnico podem pedir isenção do pagamento. O prazo final para as inscrições é até as 18h do dia 4 de junho.

Quando e como serão as provas?

As provas acontecem em cinco dias de prova, que serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 20 de julho, em dois períodos. Já a segunda, para os dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva, de caráter eliminatório, composta por 240 questões de Língua Portuguesa; História do Brasil; História mundial; Geografia; Língua inglesa; Política internacional; Economia; Direito. Já a segunda fase terá questões discursivas com questões de Língua portuguesa; Língua inglesa; História do Brasil; Política internacional; Geografia; Economia; Direito; Língua espanhola ou francesa.

Distribuição de vagas

Das 50 vagas disponíveis, 10 estão reservadas para pessoas negras e três para pessoas com deficiência. De acordo com o edital, haverá ainda a convocação adicional de 75 candidatas mulheres para a segunda fase do concurso, para “corrigir eventuais desigualdades e promover a proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino”.

Vale ressaltar que não é necessária uma formação específica para participar, mas é preciso ter se formado em algum curso superior que seja reconhecido pelo Ministério da Educação.

O Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) costuma exigir dos candidatos uma preparação de anos – os aprovados no concurso costumam se preparar de dois a três anos para as provas.