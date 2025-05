UNEB convoca mais 140 técnicos e analistas aprovados no concurso

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou a convocação de mais 70 técnicos universitários e 70 analistas universitários classificados no Concurso Público. A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os convocados devem encaminhar os documentos necessários para a nomeação até o dia 08/06/2025, exclusivamente por meio do e-mail [email protected].

Funções

Os novos servidores técnicos vão exercer suas funções em vários departamentos e campi da universidade, na capital e interior do estado, e também na administração central suprindo carência de profissionais nas unidades da instituição.

“A ampliação da convocação do concurso para técnicos e analistas universitários reforça o compromisso da UNEB com a valorização dos servidores e a excelência na gestão universitária. Com a chegada de mais 140 profissionais, fortalecemos a estrutura da universidade e aprimoramos os serviços oferecidos à comunidade acadêmica. Esse avanço representa um investimento direto na educação pública e no desenvolvimento da sociedade baiana”, ressalta a reitora da instituição, Adriana Marmori.

A pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) da UNEB, Rosângela Matos, celebra a expansão do quadro de servidores da instituição como um marco do trabalho da gestão e das conquistas obtidas ao longo dos anos.

“Hoje é um dia de muita felicidade para a nossa UNEB. Ver a recomposição de nossos quadros de servidores se ampliando a passos largos traduz o reflexo de nossas lutas e do árduo trabalho que a nossa gestão tem desenvolvido. Neste momento, gostaria de parabenizar nossa reitora, professora Adriana Marmori, a comissão instalada para guiar o concurso e minha equipe da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pelo empenho e dedicação em prol da nossa universidade. Hoje é um dia de alegria e celebração”, afirma.

Com essa nova chamada, o concurso público (Edital 089/2024) da UNEB soma o total de 208 convocados, sendo 104 técnicos universitários (nível médio) e 104 para analistas universitários (nível superior), a partir de convocação imediata e da constituição de um cadastro reserva de candidatos classificados e não convocados, que poderão ser convocados a qualquer momento, assim que houver a aprovação de novas vagas.