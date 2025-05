Bahia cria mais de 700 vagas para universidades estaduais - Foto: Feijão Almeida/SEC

O Governo da Bahia criou 705 vagas para atuação nas universidades estaduais baianas. As admissões – a serem realizadas ao longo de 2025 - são consequência de uma série de autorizações assinadas pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 30.

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar a realização de novos concursos públicos e processos seletivos para contratação de pessoal por meio de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), além da ampliação de vagas em certames já realizados.

Com impacto financeiro estimado em mais de R$ 21,3 milhões na folha de pagamento do Estado em 2025 e cerca de R$ 49 milhões em 2026, as medidas vão permitir a contratação de docentes e técnicos para atuação na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

Os novos concursos públicos autorizados vão promover o ingresso no Estado de 79 docentes efetivos das classes de professor auxiliar, assistente e adjunto, a serem lotados na Uefs (21), Uesb (17) e Uesc (41). Também estão sendo autorizadas convocações de 17 professores universitários aprovados em concursos públicos já realizados pela Uefs e Uesc.

Já os novos processos seletivos REDA vão permitir a contratação temporária de 24 professores substitutos e 35 professores visitantes para Uefs, Uesb, Uneb. Além disso, outros 42 professores (substituto e visitante) aprovados em seleções REDA anteriores serão nomeados para a Uneb e Uefs.

Os concursos públicos também irão viabilizar o ingresso no corpo de servidores efetivos da Uefs e Uesc de 125 técnicos universitários e 42 analistas universitários. Outros 135 técnicos universitários e 85 analistas universitários que se encontram em listas de aprovados de concursos anteriores serão convocados para atuar na Uesb e Uneb.

Além disso, foram criadas 121 vagas para contratação temporária de servidores para atuação em atividades administrativas da Uefs, Uesb e Uneb, seja por meio da abertura de novos processo seletivos REDA ou de seleções já realizadas.