Governo da Bahia serve 30 milhões de refeições escolares por mês - Foto: Rafael Martins/GOVBA

O Programa de Alimentação Escolar, desenvolvido pelo Governo da Bahia por meio da Secretaria Estadual da Educação (SEC) , oferece, mensalmente, 30 milhões de refeições, sendo esta a principal fonte de nutrientes para muitas crianças, adolescentes e adultos que se alimentam, gratuitamente, nas escolas estaduais.

Neste ano, estão sendo destinados R$ 510 milhões para a garantia da oferta de alimentação saudável aos estudantes, tendo como produtos base da Agricultura Familiar. Desse total, R$ 420 milhões são provenientes do orçamento estadual e R$ 90 milhões, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A diretora de Logística e Suprimento Escolar da SEC, Déa Miranda, ressalta o impacto do programa. “A alimentação escolar é uma estratégia para garantir a permanência dos estudantes na escola e, também, melhorar seu desempenho escolar”, disse.

A gestora destacou, ainda, o incentivo à Agricultura Familiar, que fornece alimentos in natura e minimamente processados ​​para a rede estadual. “As escolas abraçam os produtos da Agricultura Familiar, não só como apoio à economia local, mas para priorizar o alimento mais saudável para a comunidade escolar”, afirmou.

A SEC busca promover a qualificação e encontros com nutricionistas e manipuladoras de alimentos que atuam nas unidades de ensino da rede estadual, nos 27 territórios de identidade, avaliações para avaliações, planejamento e monitoramento da oferta de refeições, além da elaboração de guia de boas práticas que garantam a qualidade e segurança dos alimentos.

Além disso, ações de educação nutricional incentivam hábitos alimentares saudáveis ​​entre os estudantes, reforçando o papel da escola como um ambiente promotor de bem-estar. Os cardápios regionalizados respeitam a diversidade cultural das comunidades, incluindo quilombolas e indígenas, entre outros grupos.

Em Amargosa, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Vale do Jiquiriçá, 800 estudantes realizam cinco refeições diariamente. A gestora da unidade escolar, Joelma Argolo, destacou o salto quantitativo e qualitativo da alimentação servida à comunidade escolar nos últimos dois anos.

“Muitos estudantes saem da zona rural muito cedo e concluem na escola uma alimentação saudável, o que reflete de forma positiva em seu aprendizado”, avalia.

O feijão tropeiro é o prato preferido do cardápio, que conta, ainda, com a oferta de iogurte natural de morango, pitaya, maracujá e goiaba, produzidos pelas manipuladoras de alimento da unidade de ensino.

Agricultura Familiar