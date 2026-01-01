Explosão durante festa de Réveillon deixa ao menos 40 mortos

- Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma explosão em um bar, localizado dentro de uma estação de esqui, deixou ao menos 40 mortos na Suíça. No local, estava acontecendo uma festa em celebração ao Réveillon.

Até o momento, não há informações sobre o número exato de vítimas, mas sabe-se que elas são de nacionalidades distintas. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália.

As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, lamentou o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin.

Possível incêndio

A hipótese inicial é de que um incêndio teria causado a explosão. Segundo Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão do Valais, não há qualquer indício de ataque.

Autoridades atuam na área para identificar as vítimas e devolver os corpos às famílias e identificar a causa do acidente.