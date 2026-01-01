Menu
MUNDO
INCÊNDIO

Explosão durante festa de Réveillon deixa ao menos 40 mortos

Além das vítims fatais, mais de 100 pessoas ficaram feridas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/01/2026 - 11:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Explosão durante festa de Réveillon deixa ao menos 40 mortos
-

Uma explosão em um bar, localizado dentro de uma estação de esqui, deixou ao menos 40 mortos na Suíça. No local, estava acontecendo uma festa em celebração ao Réveillon.

Até o momento, não há informações sobre o número exato de vítimas, mas sabe-se que elas são de nacionalidades distintas. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália.

As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, lamentou o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin.

Possível incêndio

A hipótese inicial é de que um incêndio teria causado a explosão. Segundo Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão do Valais, não há qualquer indício de ataque.

Autoridades atuam na área para identificar as vítimas e devolver os corpos às famílias e identificar a causa do acidente.

Tags:

explosão Incêndio investigação réveillon Suiça Tragédia

Ver todas

