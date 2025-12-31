Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXECUÇÃO

Mãe de PM e mototaxista: saiba quem são os mortos em Castelo Branco

Além dos mortos, outras duas mulheres ficaram feridas na ação criminosa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/12/2025 - 16:00 h | Atualizada em 31/12/2025 - 18:34
Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade
Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade -

Foram identificadas as duas pessoas mortas durante um ataque a tiros na Rua Vitorino Alves Moitinho, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 30. As vítimas são um mototaxista conhecido como Gabriel e Solange Francisca, de 62 anos.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade. Ele ainda tentou escapar correndo, mas acabou baleado e morreu após dar entrada em um posto de saúde.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que o mototaxista estaria atuando como “olheiro” e obtendo drogas de uma facção rival à que domina a região. As informações, no entanto, ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Mãe de policial militar está entre as vítimas

A segunda vítima fatal, Solange Francisca, de 62 anos, foi atingida no rosto e morreu no local. Ela era mãe de um soldado da Polícia Militar lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Batalhão Gêmeos).

Outras duas mulheres também foram baleadas e socorridas por equipes do Samu para unidades de saúde. A polícia informou que elas não correm risco de morte. Uma delas foi identificada apenas como Rebeca.

Leia Também:

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo
Laboratório de cocaína é desarticulado em grande cidade baiana
Dupla é presa por sequestro de adolescente na Bahia

O ataque

Informações preliminares apontam que dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra um grupo de pessoas. O mototaxista Gabriel seria o alvo dos criminosos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma guarnição da 47ª CIPM foi acionada após relatos de tiros. No local, quatro pessoas foram encontradas feridas — duas delas já sem vida.

Após o crime, o policiamento foi reforçado e o Graer realizou buscas aéreas na região para tentar localizar os responsáveis. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que já expediu guias de perícia e necropsia. As diligências seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Castelo Branco criminalidade dh central DPT Graer HOMICÍDIO mãe de policial mototaxista Polícia Civil polícia militar Salvador samu tiroteio violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x