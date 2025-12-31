EXECUÇÃO
Mãe de PM e mototaxista: saiba quem são os mortos em Castelo Branco
Além dos mortos, outras duas mulheres ficaram feridas na ação criminosa
Por Leilane Teixeira
Foram identificadas as duas pessoas mortas durante um ataque a tiros na Rua Vitorino Alves Moitinho, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 30. As vítimas são um mototaxista conhecido como Gabriel e Solange Francisca, de 62 anos.
De acordo com apuração do Portal A TARDE, Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade. Ele ainda tentou escapar correndo, mas acabou baleado e morreu após dar entrada em um posto de saúde.
Uma fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que o mototaxista estaria atuando como “olheiro” e obtendo drogas de uma facção rival à que domina a região. As informações, no entanto, ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
Mãe de policial militar está entre as vítimas
A segunda vítima fatal, Solange Francisca, de 62 anos, foi atingida no rosto e morreu no local. Ela era mãe de um soldado da Polícia Militar lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Batalhão Gêmeos).
Outras duas mulheres também foram baleadas e socorridas por equipes do Samu para unidades de saúde. A polícia informou que elas não correm risco de morte. Uma delas foi identificada apenas como Rebeca.
O ataque
Informações preliminares apontam que dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra um grupo de pessoas. O mototaxista Gabriel seria o alvo dos criminosos.
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma guarnição da 47ª CIPM foi acionada após relatos de tiros. No local, quatro pessoas foram encontradas feridas — duas delas já sem vida.
Após o crime, o policiamento foi reforçado e o Graer realizou buscas aéreas na região para tentar localizar os responsáveis. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que já expediu guias de perícia e necropsia. As diligências seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.
