Mãe de PM e mototaxista: saiba quem são os mortos em Castelo Branco

Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade

Foram identificadas as duas pessoas mortas durante um ataque a tiros na Rua Vitorino Alves Moitinho, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 30. As vítimas são um mototaxista conhecido como Gabriel e Solange Francisca, de 62 anos.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, Gabriel seria o principal alvo do atentado por suspeita de envolvimento com a criminalidade. Ele ainda tentou escapar correndo, mas acabou baleado e morreu após dar entrada em um posto de saúde.

Uma fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que o mototaxista estaria atuando como “olheiro” e obtendo drogas de uma facção rival à que domina a região. As informações, no entanto, ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Mãe de policial militar está entre as vítimas

A segunda vítima fatal, Solange Francisca, de 62 anos, foi atingida no rosto e morreu no local. Ela era mãe de um soldado da Polícia Militar lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Batalhão Gêmeos).

Outras duas mulheres também foram baleadas e socorridas por equipes do Samu para unidades de saúde. A polícia informou que elas não correm risco de morte. Uma delas foi identificada apenas como Rebeca.

O ataque

Informações preliminares apontam que dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra um grupo de pessoas. O mototaxista Gabriel seria o alvo dos criminosos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma guarnição da 47ª CIPM foi acionada após relatos de tiros. No local, quatro pessoas foram encontradas feridas — duas delas já sem vida.

Após o crime, o policiamento foi reforçado e o Graer realizou buscas aéreas na região para tentar localizar os responsáveis. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que já expediu guias de perícia e necropsia. As diligências seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.